黑碼取消｜九巴擬推B1及B9線轉乘優惠　較低車資一程免費

中港兩地通關後，前往口岸交通需求殷切，內地取消俗稱「黑碼」的健康碼安排後，港人北上更為方便。繼港鐵推指定車站過境列車7折優專後，九巴今（1日）宣布，計劃為往落馬洲站及往香園圍口岸的B1及B9號線提供免費轉乘優惠，市民轉乘時，車費較低的一程將獲免費，優惠期至明年2月25日。



據了解，運輸署已原則上同意九巴申請上述轉乘優惠，正商討落實細節及時間，九巴目標在下周五（10日）推出相關優惠。



九巴表示，10月初已向運輸署申請推出關口巴士線的免費轉乘優惠，乘客轉乘來往天慈至落馬洲站的B1線，以及來往屯門至香園圍口岸的B9線時，可獲免費轉乘優惠，轉乘時車費較低的一程將獲免費，優惠期至明年2月25日。

九巴舉例指，倘乘客從銅鑼灣坐968號線出發，於元朗站巴士站轉乘B1號線前往落馬洲站，則只需支付25.7元的968號線收費，B1號線的13.2元車資則變為免費，相等於有六六折優惠。

九巴又稱，B1與B9線間也可有轉乘優惠，例如在天水圍乘B1線，於形點1巴士站轉乘B9線前往香園圍口岸，較便宜的B1線14.5元車資將會免費，乘客在第一程上B1號線拍卡支付14.5元後，第二程坐B9號線只需支付差額1.8元車資即可（B9線車資為16.3元），即相等於五三折優惠。

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據了解，運輸署已原則上同意有關優惠申請，尚待商討落實細節及時間，目標在下周五（10日）推出，詳情稍後公布。

九巴補充，自通關後，市民對關口巴士線的需求陸續上升，與今年2月相比，B1線周末及假日的客量已上升超過一倍，繁忙時段最高峰一小時內在落馬洲開出28班次，可接載約4,000名乘客；B9線則有近一倍半升幅，長假期周末更達兩倍增幅，已隨關口延長服務時間，並提升至每日服務。

九巴續稱，除加開班次外，也安排配置有行李架的雙層巴士、加派外勤人員協助乘客等。