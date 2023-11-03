李泰龍謀殺案　證人稱案發夜收大佬通知有嘢搞　後來才知是斬泰龍

江湖人物「泰龍」於2009年被殺，綽號「紋身忠」男子被指策劃伏擊，被控謀殺罪受審，案件今午（3日）在高等法院續。案發時負責「睇水」的黑幫成員以特赦證人身份作供，他指，「紋身忠」和「泰龍」曾有爭執，「泰龍」曾用玻璃樽插「紋身忠」的頸，後者自此留有疤痕。案發前，他收到「大佬」來電稱：「有嘢搞。」其後透露：「一陣去斬泰龍。」



被告梁國忠，54歲。他被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

被告

眾人先在通州街公園集合

特赦證人林家俊供稱，2009年8月3日，他收到他的「大佬」「五筒」電話，聲稱：「有嘢搞。」林便到大角咀通州街公園，見到「小風」和另一名不認識的人。林其後和「小風」等上了「剛哥」的私家車，前往樂群街公園。當時公園已有8人在場，包括被告「紋身忠」、「貓仔」、「傻佬庭」、「剛仔」、「五筒」和「蘇啟」。

收指示唔好斬重要部位

期間，「貓仔」向「五筒」和「蘇啟」表示：「唔好斬頭，唔好斬頸，唔好斬大動脈。」「五筒」和「蘇啟」點頭。「紋身忠」亦向兩人稱：「總之唔好斬啲重要部位。」此外，「貓仔」亦向「剛仔」指示要：「把住個位。」

死者李泰龍在九龍香格里拉酒店外遇襲。(資料圖片)

林負責把風事後會收到報酬

其後，林問：「一陣做乜？」「五筒」回應他：「一陣去斬泰龍。」又指林負責把風，事後會收到報酬，林聽罷謂：「OK。」

紋身忠曾被泰龍以玻璃樽插頸

林又提到「紋身忠」和「泰龍」爭執當晚的事，他指「泰龍」曾用玻璃樽插「紋身忠」的頸。林當晚收到電話，指示他要找「泰龍」但不果，他稱當時是首次聽過「泰龍」的名字。該事件後，「紋身忠」的頸便留有疤痕。

眾人分3部車到尖沙咀候命

他之後又談回2009年8月4日在通州街公園與其他人集會，林指「紋身忠」收到電話後，便著眾人起行。眾人分別上了3部車，並開車至尖沙咀華懋戲院，林乘坐「剛哥」駕駛的私家車。「剛哥」之後收到電話，再把車駛至香格里拉酒店外。約10分鐘後，林聽到「響軚」的聲音，七人車便駛入香格里拉酒店。

案件編號：HCCC252/2020