空運物流棄大量包裝膠膜　迷你打包機助輕鬆壓成膠磚　提升回收率

香港作為國際物流樞紐，航運及船運貨流量龐大。空運運輸上，為符合空運貨物尺寸及重量要求，物流過程中需重新拆貨再包裝，當中會棄置大量包裝膠膜。綠領同盟獲回收基金資助，購買20部「迷你打包機」，其後與機場空運中心合作，以「迷你打包機」將鬆散回收包裝膠膜壓縮成膠磚，以便運輸及存放，提升回收率及節省回收成本，達至商戶環境共贏。



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半個羽毛球場面積膠膜可縮至僅如兩個28吋行李箱

環保署2021年的《香港固體廢物監察報告》指出，香港工商業平均每日於堆填區棄置540公噸其他類別廢塑料，包括透明包裝膠膜、發泡膠包裝、玩具、碎料及廢料等。物流業普遍仍依賴包裝膠膜作運輸之用，而包裝膠膜可回收再造成膠袋或膠膜等普及應用產品。

經壓縮包裝膠膜易存放 機場空運中心動用回收車次數大減

機場空運中心高級物業及設施經理余奕霆指，由於包裝膠膜較鬆散，過往需要清潔人員人手將包裝膠膜整理，工序費時及難以儲放，而如飲品販賣機般大的「迷你打包機」便可以將半個羽毛球場面積的包膠膜縮至僅佔兩個28吋行李箱，完成一個膠磚需時近一小時。

打包機操作簡單，工人只需將包膠膜放進機器，然後按鍵，機器會自動將包膠膜壓實，直至滿一磚膠份量。經壓縮包裝膠膜易於運輸及儲放，以往一星期需有5日回收車運輸回收物料，減低至一星期出車一次，減輕運輸費用。

再者，香港於明年實行垃圾徵費，如果將包裝膠膜全數棄置，至少需付198元垃圾費。但如果回收一磚膠，約60公斤，以一公斤0.6元回收價計算，可賺約36元，長遠而言，有助物流公司減低運輸及棄置成本。

拉開蜂巢紙可見一格格立體網狀格。（容嘉儀攝）

綠領同盟獲回收基金資助購20台迷你打包機 回收量逾51公噸

綠領同盟去年獲回收基金資助，購置20台「迷你打包機」，其中已有14台設置在工商廈及機場空運中心，提供就地壓縮包裝膠服務及物流運輸，提升回收率。由去年5月開始，綠領協助機場空運中心成功回收合共約3400公斤包裝膠。

蜂巢紙成新興環保包裝 倡業界以環保包裝替代膠膜

所有參與計劃商戶，截止今年9月，合共回收逾51公噸廢塑膠。綠領同盟有限公司項目經理葉翠雯指本港現時未有規管物流包裝的法例，但歐盟已有相關法例規管運輸及物流包裝，計劃由2030年起，若貨品是運往歐盟成員國，運輸貨品的10%須採用可重用包裝，而近來亦有較環保包裝物料名為蜂巢紙去替代包裝膠膜，本港可更積極推行減少物流包裝及業界亦可考慮其他環保包裝替代品。