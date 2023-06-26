塑新生停收廢膠　環保署：股東出現商業問題　或循法律途徑跟進

「綠在區區」指定回收商「碧瑤」位於屯門環保園的廢塑膠處理設施「塑新生」，4月初通知環境保護署，逐步暫停接收處理廢塑膠。環保署署長徐浩光指，據其了解，「塑新生」股東之間出現商業問題，已要求租戶「碧瑤」盡快處理重新回收，否則政府會循法律途徑跟進。



雖然論可回收再造比率，鋁罐高於膠樽，但生產新的鋁罐比新膠樽有更高碳排放。（Getty Images）

廠房去年1月開始運作 兩個月前停產

佔地6,500平方米的「塑新生」為本港首個大規模準食品級塑膠回收設施，由「碧瑤」向政府租地設立，主要處理1號PET膠樽，廠房於去年1月開始運作，但於兩個月前停產。

環保署署長徐浩光今日（26日）出席立法會環境事務委會會議表示，據其了解，「塑新生」股東之間「自己有啲商業問題」，已敦促租客盡快處理，重新進行回收工作，「如果佢哋唔能夠達到佢嘅要求，我哋會循法律途徑去跟進呢一件事件，希望佢能夠盡快恢復履行佢哋喺回收膠方面嘅責任。」

環境保護署署長徐浩光。（資料圖片／黃金棋攝）

環保團體：廢膠樽回收率低致「塑新生」停產

環保團體綠惜地球早前表示，「塑新生」停產的其中主因是香港廢膠樽回收率低，供不應求。按照租約協議，頭兩年的回收及處理量為平均每日約15公噸，最終增至約30公噸，惟「塑新生」今年第一季平均每天只接收及處理約10噸，與15公噸的目標還差三分之一，4月平均處理量跌至1公噸，違反合約要求。

綠惜地球指，缺乏法規支撐下，膠樽回收及再造市場仍將面對「塑新生」的窘局，促請立法會審議「塑膠飲料容器及紙包盒生產者責任計劃」，嚴守監督功能，並以「按樽制」取代「回贈制」。

「塑新生」由碧瑤、歐綠保及太古可口可樂在環保園聯營。（資料圖片／張浩維攝）

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