德國寶執董陳嘉賢：第二代會被視為空降部隊　爭氣做好本份迎挑戰

德國寶集團執行董事陳嘉賢接手父親陳國民部分工作，她在接受香港電台第一台節目《與CEO對話20年》訪問時說，作為第二代、「廠二代」，她不諱言「第二代會被別人視為空降部隊」，所以她認為工作一定要做出成績，以免敗壞了父親所建立的一切。面對無止境的挑戰，她都憑「爭氣做好本份，勇氣迎接挑戰」這句座右銘助她渡過難關，跳出自己的舒適區，嘗試種種挑戰。



德國寶集團執行董事陳嘉賢（右）在港台節目《與CEO對話20年》訪問中時說，「第二代會被別人視為空降部隊」，所以她認為工作一定要做出成績，以免敗壞了父親所建立的一切。（港台提供圖片）

今時今日，產品的發展除滿足顧客在功能上的需要，更要滿足顧客心理上的追求。香港品牌「德國寶」把一般攪拌機的功能提升，並改名「養生機」，德國寶集團執行董事陳嘉賢（Karen）闡釋：「養生機把多項功能集一身，令食物營養更易被吸收，也可為吞嚥困難的病人製作流質營養食品。」「養生機」還進一步華麗轉身，成為Sparkle Collection，「靈感來自一輛六星級酒店內鑲滿奧地利水晶的名牌房車。我從事公關和推廣，為產品打造亮點，便靈機一觸，把水晶鑲在養生機上，把產品打造成高端藝術的級別，在營銷上製造新話題，從此創造了一系列華麗產品。」

這個系列更從電器延伸到廚櫃及衣櫃，為顧客在產品鑲上水晶以加強華麗觀感。陳嘉賢在父親陳國民見證下，於2023年獲得「新星品牌」和「香港名牌」兩個獎項。

德國寶集團執行董事陳嘉賢在訪問中分享在教導兒子讀《三字經》時，體會到中華文化中做 人的道德與生活智慧。（港台提供圖片）

陳嘉賢憑她的創意贏得女企業家獎，她找來設計師在頒獎禮上所穿的旗袍畫上牡丹花作主調，獲得杭州的中國絲綢博物館邀請，在一項國際性展覽展出，並永久收藏於館內作展品。從此她開始踏足旗袍與華服生意，充分顯露作為企業家如何珍惜每個機遇，展現出把理想化為行動的領導力。

「德國寶」於1982年創立，1992年開始製造煮食爐具與抽油煙機等廚房電器產品，也開始由企業市場走到用戶市場，以家庭主婦為銷售對象。陳嘉賢也開始應用她從中大市場學碩士學到的知識，成功把品牌「入屋」，她說：「我們把品牌發展成為品味生活的產品，為品牌加添魅力，再貫穿在集團旗下於浴室、廚房、客廳，以及衣食住行的相關產品上，為公司帶來長遠和持續利益。」

德國寶集團執行董事陳嘉賢說，面對和父親一起創業的老臣子，「不可抱大刀闊斧改革的心態，要先了解公司文化，勿做一些不能駕馭的事。」（港台提供圖片）

陳嘉賢從加拿大返港後，接手父親部分工作，起點是執行董事。父親先安排她為公司申請「Q嘜」認證。這項工作需要她把整個生產流程紀錄及整理，協調不同部門的員工和工序，她只花了三個月便成功獲得「Q嘜」。這項任務同時亦讓她極速認識公司的運作，原來這是父親的一片苦心。「第二代會被別人視為空降部隊，所以工作一定要做出成績，切勿敗壞了父親所建立的一切。」

她自小好性，不論讀書或工作，都力求卓越。在自創品牌的過程中，她經歷了父親走過的路和體會當中的辛酸，不知不覺間反而與父親更覺親近。在接棒過程中，她常要活在他人的期望，因此不容自己做團隊中最弱的一環。面對無止境的挑戰，她都憑「爭氣做好本份，勇氣迎接挑戰」這句座右銘助她渡過難關，跳出自己的舒適區，嘗試種種挑戰，找出自己和團隊的「藍海」，活出最好的自己。

面對和父親一起創業的老臣子，陳嘉賢的管理心得是：「不可抱大刀闊斧改革的心態，要先了解公司文化，勿做一些不能駕馭的事。」她觀察到公司的痛點是欠缺市場推廣，於是開拓廚櫃業務時，便一步一步從生產以至零售，建立一套完整的服務組合。「公司的成就都是老臣子們拼搏回來的，他們對公司有深厚感情，我非常尊重他們的貢獻。沒有他們拼回來的基礎，我也無法再開闢新天地。」

德國寶集團執行董事陳嘉賢（右）在港台節目《與CEO對話20年》訪問中時說，現時她負責集團整體市場及業務拓展策略，並成功將品牌「入屋」。（港台提供圖片）

陳嘉賢笑言：「工作和家庭上要面對父親、丈夫和妹妹，這也是作為第二代最常面對的挑戰，因為即使有矛盾，也要為父親慶祝父親節！」她唯有經常調整自己，剛柔並濟。她感恩丈夫的付出，在節目上感謝他：「沒有你，我甚麼也不是！」

她說作為「廠二代」，應該要把企業傳承，持續它的光和熱，做好生意之餘，也要做好人和堅守道德。她從教導兒子讀《三字經》時體會到中華文化中做人的道德與生活智慧，覺得應把這份中華智慧傳承給下一代。她說：「企業能走得更遠，除了比拼生意和科技，最重要是人和品牌的品德和道德。」

陳嘉賢與主持中大商學院課程教授潘嘉陽教授（右二）、港台第一台節 目總監張璧賢（左一），以及中大商學院市場學系榮休教授兼節目顧問 陳志輝教授（左二）合照。。（港台提供圖片）

本文內容輯錄自香港電台第一台節目《與CEO對話20年》。節目由香港中文大學EMBA課程全力支持，中大商學院市場學系榮休教授陳志輝教授、中大商學院課程教授潘嘉陽教授及港台第一台節目總監張璧賢主持，訪問8位成功領袖分享管理睿智。10月15日起，逢周日下午2至4時於港台第一台及下午5至6時於港台電視31播出；港台網站、YouTube頻道、流動程式「RTHK 電台」及「RTHK 電視」同步播放及提供節目重溫。

