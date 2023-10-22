律師會長陳澤銘：免個人政治理念帶入會務　用同理心理解兩派會員

香港律師會會長陳澤銘在港台節目《與CEO對話20年》節目中提到中年轉跑道，辭去家族辦公室的工作，往美國哈佛大學修讀公共行政管理碩士，其後在風雨飄搖的2021年當選為會長，當時抱着「堅持律師會須保持其專業性」，避免將個人感情或政治理念帶進會務中，「我以同理心去聆聽和理解當時支持和反對政府的兩派會員，最終協助律師會安然渡過動盪的幾年。」



在擔任會長時，他經常思考這角色的其中一個使命，是為香港執業律師在大灣區尋找機遇。



陳澤銘在訪問中分享受名著《白鯨記》（《Moby Dick》）的啟廸，他稱領悟到為自己而活的重要。（港台提供圖片）

陳澤銘（CM）自小已熱愛法律，希望長大後用法律幫助弱勢社群。他謙稱因中學成績一般，便到英國修讀法律學士，「在英國生活省吃儉用，為生活做過無數兼職。曾為節省長途電話費，與父親約定，每朝給他的電話以三次分別只響一次的鈴聲為問好的代號，但不用接聽。在寒冬為節省暖氣費，每次付25便士暖氣費後即以綿被保住所供應的暖氣，善用這段時間在被窩裡溫習。」他終捱過了難忘的5年，完成法律碩士與專業學位。

我在英國那段刻苦的經歷，令我更珍惜現今所擁有的一切。我同時也希望年青人知道，我的成績雖然輸在起跑線，最終還是可以入讀哈佛大學。我雖非富有，也可以負笈海外。捱過苦頭所獲得的，遠比垂手可得的珍貴。只要堅持就必有成果。 律師會會長陳澤銘勉勵青年人

陳澤銘於1997年回港發展，他以海綿形容自己在羅文錦律師行的見習工作，在短時間吸收很多經驗。兩年後他轉到孖士打律師行的信託部，展開他在家族辦公室的工作。他笑言：「當時全港十大富豪中，有一半是我的客戶」，他補充說：「為富豪家族服務，必須很貼身。有時難免要面對他們的個人情緒和煩惱，更難是調解其家族成員間的衝突。我以同理心去了解他們的感受，用從法律學會的技巧，為他們調解。」

他就是從這些挑戰磨練出一套「真我領導法」（Authentic Leadership），以真心真意去面對各持份者及保持良好道德操守，免卻猜度彼此心意，這反而贏取對方信任。他的作風甚獲嘉道理家族賞識，於2004年受聘打理其家族業務。

踏入不惑之年，適逢香港政改，陳澤銘希望日後能從事政策研究工作，參與特首的選舉工程，於是毅然辭去家族辦公室的工作，往美國哈佛大學修讀公共行政管理碩士，改變人生跑道。

回港後他即加入香港政策研究所；2016年獲選為香港律師會理事，更在風雨飄搖的2021年當選為會長。「我堅持律師會須保持其專業性，避免將個人感情或政治理念帶進會務中。我以同理心去聆聽和理解當時支持和反對政府的兩派會員，最終協助律師會安然渡過動盪的幾年。」他經常思考演好會長這角色，他的其中一個使命，是為香港執業律師在大灣區尋找機遇。

法律工作往往受地域規限，所以香港律師未能在其他司法管轄地區執業。「國家有新政策，容許香港與澳門的律師，透過考核便可在大灣區執業。香港是全國唯一實行普通法的城市，具法治傳統，令香港比其他城市優勝。大灣區的經濟均以出口主導，香港律師可協助大灣區以至全國的企業草擬合同、設計架構及調解貿易上的糾紛，助他們『走出去』和外地企業引進內地。」

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「2019年的社會事件與及後的疫情，大大影響了整個社會及司法程序，也連帶律師會的營運。疫情期間，法院曾經停擺；民事案件被迫暫停審理，而刑事案中的保釋和簽發搜令都受到影響。我於2021年上任後，律師會便建議司法機構積極電子化，容許以視象遙距審訊及以電子方式傳送法律文件。」工作上的挑戰都變為了制度變革的動力。「此外律師會也開始利用社交媒體跟會員溝通，讓會員知道我每天的工作。」

面對未來，陳澤銘以明代詩人楊慎的臨江仙「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅」，總結他在工作的心聲，寓意眼前一切皆虛幻，凡事應放下執著，但做事仍須全力以赴。

他同時分享名著《白鯨記》的啟廸：「書中敘述船長與鯨魚的搏鬥，唯一幸存的船員憶述搏擊過程，因欠證據而沒有人相信他的話。這故事帶出了我們生活是為了證明給自己看，還是追求別人的認同？」他的答案是為自己才是最重要。「在公職上，自己的每句說話都會影響社會，因此要慎思後才說出來。唯人生不必全為別人，也要懂得為自己。」

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本文內容輯錄自香港電台第一台節目《與CEO對話20年》。節目由香港中文大學EMBA課程全力支持，中大商學院市場學系榮休教授陳志輝教授、中大商學院課程教授潘嘉陽教授及港台第一台節目總監張璧賢主持，訪問8位成功領袖分享管理睿智。10月15日起，逢周日下午2至4時於港台第一台及下午5至6時於港台電視31播出；港台網站、YouTube頻道、流動程式「RTHK 電台」及「RTHK 電視」同步播放及提供節目重溫。

