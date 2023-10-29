會德豐黃光耀：移民潮下留港發展機會必更多 成功需找到對的地方
移民潮及樓市下滑近年再度出現，會德豐地產（香港）有限公司副主席兼常務董事黃光耀早有經歷。在接受港台節目《與CEO對話20年》節目中說，1989年也有移民潮，他當時這樣想：「這麼多人離開，留港的發展機會定必更多。」
他在1997年從幕後轉到前線負責鑽石山「星河明居」的銷售，銷情受亞洲金融風暴影響，他改變策略找地產代理促銷，結果成功達標；2003年沙士疫情加上樓盤滯銷，壓力令他短時間暴瘦了30磅，更有一刻想過要了結生命，幸好理智很快蓋過悲觀情緒，「這次經歷令我覺得人生除了工作，還有很多可做的事。」之後他加入政府中央政策組，開始踏足社會企業的舞台。
「看人的長處，記人的好處，幫人的難處」
黃光耀（Ricky）在商界身經百戰，經常與社企分享實務經驗，助他們發展；他亦把經驗帶到學校，助學生近距離認識社會，建立人際網絡及思考個人價值，傳承助人為樂的精神。他的座右銘是「識做事不如識做人」、「成功不一定贏在起跑線，任何人都可發光，最重要是找到對的地方」、「千萬不要比較、計較和埋怨」，以及「看人的長處，記人的好處，幫人的難處」，不難發現他經常把這些精神演活在待人接物、處理危機和公司管治中。
黃光耀出身基層，讀書時需經常做兼職，卻珍惜每次學習機會。他曾於會考失手，轉到澳門大學修讀商科副學士，反而因此找到了自己的興趣，終在美國威斯康辛州大學麥迪遜分校完成工商管理財務碩士。他常抱感恩之心，即使今天已出人頭地，亦不忘回饋曾就讀過的小學——鮮魚行學校，並與舊生聯手幫助學校渡過殺校危機，希望學校繼續培育具潛質的學生。
沙士疫情加上樓盤滯銷 壓力爆煲暴瘦30公斤
面對1989年的移民潮，他說：「這麼多人離開，留港的發展機會定必更多。」返港後即加入九龍倉集團當管理見習生，在地產發展部工作。1997年，他從幕後轉到前線負責「星河明居」的銷售，銷情受亞洲金融風暴影響，他改變策略找地產代理促銷，結果成功達標。2001年開售「擎天半島」時，他從粵語長片《十兄弟》獲得靈感，把樓盤打造成國際項目，再邀請本地十間地產代理和國際測量師行聯合推銷，成績美滿。
但最大的打擊發生在2003年，沙士疫情加上樓盤滯銷，壓力令他短時間暴瘦了30磅，更有一刻想過要了結生命，幸好理智很快蓋過悲觀情緒，及後他獲上司體諒，休息了數月，康復後即回到工作崗位。他憶述說：「這次經歷令我覺得人生除了工作，還有很多可做的事。」他所指的或許就是他在2008年後所擔任的公職——加入政府中央政策組，開始踏足社會企業的舞台。
助製造復康胸圍社企獲撥款 跑到店舖視察引起尷尬
2017年，黃光耀加入了「伙伴倡自強」計劃，負責審批社企的資助申請。他明白到社、企相依互勉可令彼此發揮所長。當年他為審批一間專門製造復康胸圍供乳癌康復者使用的社企「樂柔美」，親自跑去店內考察，令店員也感到有點尷尬。最終這間社企獲得撥款，他更給他們營運上的意見，在線上宣傳和拓展市場。
黃光耀經常身體力行去幫助弱勢社群，「我曾在鮮魚行學校義教過一位名叫舜傑的學生打網球，之後在2018年一次賣旗籌款中重遇他。樂見他熱心做義工，令我深刻體會到，把助人精神感染別人，他會再幫助其他人。」他從校長得知舜傑非常熱心義務工作，更常在校內與校外活動擔任領袖，全因他的幫忙令他回復自信。今天舜傑更已成為會德豐的員工。
在疫情期間，社企「康姨Care」聘用一批弱勢婦孺做消毒清潔的工作。「我給他們一些ESR（Environmental and social responsibility）的建議，將生意轉型為向學校、醫院、診所或企業提供清潔服務，銷售消毒用品和家居清潔用品。現今生意已上軌道，是一個在疫情和逆境下成功轉型的例子。」他補充說：「只要找對自己的舞台，任何人也可以發光。」
2011年，黃光耀開展了「學校起動」計劃（Project WeCan），協助新高中能力稍遜的同學，尋找自己的舞台。計劃透過商界網絡及活動，讓學生開拓眼界，認識新事物，啟發學習動機，建立自信。為了讓同學接觸各行各業，在平台上的每所企業均獲配對一所學校，互相協作、設計和安排一些活動去啟發同學的興趣。
懂做人比懂做事更重要 不要計較自己貢獻
在管理上，他堅信懂做人比懂做事更重要，「憑個人誠信，才能跟公司、社會、同事、客戶和商業伙伴建立互信，成為自己的Quality Trusted Partner。」他闡釋解決問題可以靠團隊以不同角度思考，從而獲得「加減乘除」中的「相乘」效應，往往有意外收穫。
黃光耀推薦閱讀作家Adam Grant所著的《Give and Take》。他解釋說：「今天的社會講求合作與共享，要做一個成功的給予者（Giver），首先不要計較自己的貢獻，其次要多聆聽不同意見；最後是每天都用三至五分鐘去幫助身邊的朋友。」
本文內容輯錄自香港電台第一台節目《與CEO對話20年》。節目由香港中文大學EMBA課程全力支持，中大商學院市場學系榮休教授陳志輝教授、中大商學院課程教授潘嘉陽教授及港台第一台節目總監張璧賢主持，訪問8位成功領袖分享管理睿智。10月15日起，逢周日下午2至4時於港台第一台及下午5至6時於港台電視31播出；港台網站、YouTube頻道、流動程式「RTHK 電台」及「RTHK 電視」同步播放及提供節目重溫。