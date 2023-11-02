何永賢稱中秋收過渡屋住戶傳來一家聚首相　簡約公屋助脫惡劣環境

一連三日的社企民間高峰會今日（2日）於香港灣仔會議展覽中心揭幕，本屆主題為「跨界創新 福祉永續」，房屋局局長何永賢在致辭時表示，社企是政府與商界之間的板塊，以過渡性房屋為例，社企為社會上有需要人士帶來改變，又提到過渡性房屋和簡約公屋，提供很多機會予有需要的家庭盡快脫離惡劣的環境



何永賢社企民間高峰會致辭：社企可創造好多可能性社企

何永賢在社企民間高峰會開幕禮致辭時憶述，約在2012因好奇社企這個概念而第一次參與社企民間高峰會，「我覺得佢（社企）可以創造好多可能性。」她形容，社企為政府與商界之間的板塊，具好大可能性，「我哋每一天生活入面有難題、問題，就係利用你哋創意去解決。」

提供過渡性房屋社企令市民有安居之所 提高幸福感

她表示，房屋項目就主要幫助基層市民，感謝提供過渡性房屋的社企，令市民有安居之所，提高幸福感，而過去的中秋節收到不同照片看見搬入過渡性房屋的家庭聚首一堂食飯、切月餅，感謝政府、民間組織的協助。

她又指，未來有30至40個過渡性房屋項目，亦會在8個位置建簡約公屋，期待未來與不同社企合作，為有需要人士帶來改變，「以後幾十年都可以係不一樣。」

過渡性房屋和簡約公屋助青少年成長

何又表示，政府推行的過渡性房屋和簡約公屋，提供很多機會予有需要的家庭盡快脫離惡劣的環境，有助青少年成長，期望未來與社企和非政府組織合作推動社會幫助有需要人士。

本屆社企民間高峰會主題為「跨界創新 福祉永續」，大會邀請了超過70位專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓，深入理解福祉在建立繁榮與永續社會中所發揮的關鍵作用，並在營商和金融、藝術和文化及科技和創新三個領域中，探討如何在跨界協作下，實現福祉永續。