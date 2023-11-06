彩虹邨重建｜與屋邨成長60年　八旬婆婆冀有生之年　見證新邨落成

消息指，房委會選定彩虹邨進行重建，需時或至少20年。在區內經營60多年歷史的士多老闆不捨老街坊們，希望重建後仍有機會在原區經營士多，「突然間各散東西大家都唔捨得。」85歲的莫婆婆，與彩虹邨共同成長60多年，見證住地鐵在區內開通，她希望可見證彩虹邨重新落成的一日，「希望啦，到時都百幾歲。」



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劉先生經營的士多早在1962年開張，至今有60多年歷史。他表示如果要重建要搬走絕對會感到不捨，「梗係唔捨得啦，𠵱個位又同啲街坊咁熟絡。」他提及，店舖在30多歲時接手，至今他已70多歲，經營30餘年，與街坊建立深厚感情，「識咗成幾十年，大家街坊朝見口晚見面，變咗大家都好傾，突然間各散東西大家都唔捨得。」

士多老闆與街坊感情深厚

他續指，街坊不時會到士多與他聊天，「佢哋收工返嚟又同我傾下計，喺𠵱度幫襯罐啤酒咁又有排傾，傾下東南西北，時事，乜都傾埋一齊，乜都傾一餐飽。」下班更會一起飲茶，「我哋喺出面見到飲下茶，傾下計，有時我請佢，佢請我，都冇乜所謂。」

對於重建，劉先生笑言在20多年前已聽過彩虹邨要重建的消息，「點知整個沙士出嚟擱置咗，變咗𠵱家姿姿整整都十年。」他希望重建後仍有機會在原區經營士多，「梗係想啦，會唔會成現實就到時先知。」不過他稱重建要20年，或會與老街坊失散，「到時我哋都唔知喺唔喺度啦，會唔會到時又縮短個時間呢？」

85歲莫婆婆20多歲時搬入彩虹邨，與屋邨共同成長60多年，她見證地鐵在區內開通。她指，當初搬入時的住戶大多都已搬走，以她住的樓層為例，現時只餘一伙鄰居是當年一同搬入，不過她仍認為彩虹邨富人情味，「搭𨋢可能見到我年紀大呢都會『慢慢慢慢』咁樣，幫手頂住個𨋢畀我入咁。」

對於重建需時或要20年，莫婆婆指「返嚟就完全唔同，耳目一新。」她希望可見證彩虹邨重新落成的一日，「希望啦，到時都百幾歲。」

長者讚彩虹邨交通夠方便

徐婆婆4年前透過排「老人屋」搬入彩虹邨，輪候時亦等了6年，結果又要重建至少20年，「都唔知幾時，有無嗰 日。」她認為，彩虹邨雖然較舊，但勝在交通發達，方便長者出入，她希望日後亦可安置在附近的地方，「方便咪去囉，如果交通方便。」

泰旅客：漂亮景點拆了挺可惜

另外，彩虹邨的球場因為其鮮艷的外牆，成為小紅書打卡熱點。台灣旅客鄭小姐就是從小紅書得悉彩虹邨球場這個打卡位，特意乘搭地鐵到彩虹邨打卡，「蠻有特色的，過來看看，至少它有畫顏色，不過有點褪色。」對於彩虹邨即將重建，認為牆拆掉有點可惜，開玩笑指「所以還有兩、三年可以打卡嗎？」

泰國遊客阿葉亦今日到彩虹邨球場打卡。她認為如果拆掉會很可惜，「漂亮的景點拆了也挺可惜的，因為很多遊客都來這裏。」