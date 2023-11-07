廉署與廠商會推約章　免費提供防貪培訓　目標吸逾千企業參加

廉署與香港中華廠商聯合會今日（7日）推出《「誠」商約章》 。參與約章行動的企業，需委派一名「誠信執行官」，協助落實並監察誠信政策，當局又會免費提供防貪培訓，冀提升商界的防貪觀念。香港中華廠商聯合會會長史立德表示，首階段目標希望有300間會員公司參加，期望日後可達到逾千間。



廉政公署防止貪污處處長利逸修出席記者會表示，誠信管理制度涵蓋，委派一名「誠信執行官」等。（林靄怡攝）

廉政公署防止貪污處處長利逸修出席記者會表示，於2021年推出建造業承建商約章成效不錯，故今年擴展推出至工商界，建立誠信管理制度，並與香港中華廠商合作。

《「誠」商約章》 藉著與主要商會積極協作，推動其會員公司強化誠信經營，實施誠信管理制度，以維護並提升工商界的專業及誠信操守，並向其他企業及機構分享良好經驗做法，促進香港成為國際廉潔中心。

廉政公署防止貪污處處長利逸修出席記者會表示，參與約章的企業，需委派一名「誠信執行官」，協助落實並監察誠信政策及良好企業管治，鞏固員工的廉潔價值；安排「誠信執行官」或至少一名高級管理人員，每年參與最少一個由廉政公署舉辦的誠信培訓課程。

他指出參與約章有三大好處，包括提升業務及商業價值、提升對投資者的吸引力以及提升抵禦貪污和誠信違規的能力。

首階段目標300間會員公司參加

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，首階段目標希望有300間會員公司參加，期望日後可達到逾千間。他亦指出透過建立誠信管理制度可以節省很多成本，希望擴展至所有會員公司。

財政司副司長黃偉綸出席致辭時表示，今日共有12間企業率先簽署約章，顯示了其廉潔營商的決心，「我相信憑著企業優質產品及服務，配合誠信管理制度，一定能夠打造香港成為更出色的國際廉政及反貪中心，亦都能夠將香港品牌進一步發揚光大。」

參與約章費用全免，廉政公署亦會向參與的公司提供各項免費支援，包括協助制定誠信政策，並按要求提供業務運作的防貪建議；安排誠信培訓；提供為不同行業及職能編製的防貪刊物及工具。

《「誠」商約章》計劃會分階段推展至本港主要商會。首階段約章與廠商會合作，廠商會的會員公司可自行決定是否參與約章。參與公司須監管約章的執行，約章秘書處亦會抽查參與誠信培訓課程的紀錄。如在任何情況下發現參與公司未能符合約章的要求，可能會被剔除出約章名單。