開學兩月22學生輕生按年增一倍　團體指或因復常不適應學業壓力

學生輕生個案近月大幅上升，根據香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心統計，今年8月至10月已錄得22宗涉及18歲以下人士或大專學生新聞報道，有關企圖自殺個案，較去年同期上升一倍。有關注組織認為，個案勁升與全面復課後學生學業壓力大增、學生出現人際關係壓力等有關。



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據香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心統計所得，今年8月至10月本港錄得22宗涉及18歲以下人士或大專學生新聞報道有關企圖輕生個案，其中15人離世。個案較去年同期升一倍。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝分析指，疫情過後，學校全面復課，老師更專注於學生在學業上的進度，或忽略學生心理健康，加上過去三年上網課，令學生與師生不親近，部分師生又移民，令學生出現人際關係壓力。

葉兆輝強調，除了學生心理健康外，大眾亦應關心老師心理健康，「佢哋面對壓力都大，老師精神健康做得好，佢哋關顧學生精神健康會做得好啲。」葉兆輝憶述，2016年3月至4月期間，學生輕生率亦突然上升，政府成立委員會後情況即刻有所改善，相信各界作出行動，可阻止是次輕生個案繼續上升。

今年就讀大專的Alex指，2016年頻有學生輕生個案時，當時有鋪天蓋地的報道，加上不同人在社交媒體流傳，但校方對事件避而不談，令學校瀰漫着不安的氣氛，甚至身邊有朋友美化輕生行為。他認為，校方應該主動公開與學生討論相關事件，教導學生尋求協助、疏導情緒。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心教育心理學家薛朗天表示，校方應檢視考試制度，減輕學生學業壓力。而家長應主動關心子女，避免只與他們討論學業問題，當發現子女主動提及輕生念頭、對未來沒有希望時，應尋求專業人士協助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288