施政報告｜狄志遠促加碼支援學生精神健康　梁熙質疑現有資源成效

為加強支援學生的精神健康，政府於2023/24學年內，推出適合高小及初中的「健康素養資源套」。社褔界立法會議員狄志遠在教育事務委員會政策簡報會上指，疫後學生精神健康壓力更大，文件卻只輕輕帶過，問到可否「加碼」。



教育局說數年來不停留意如何更好地幫助學生，其中「自己肯幫助自己」的意識很重要，外在壓力未必是最大問題，又指內裏的精神痛苦更難解決，大家要從多方面一齊努力。



狄志遠。（資料圖片/林靄怡攝）

狄志遠認為要及早識別及早介入，建議為全港中小學生做精神健康調查，評估學生精神風險程度，中風險的個案，老師特別留意，高風險可盡快轉界至社工或心理學家。

蔡若蓮指狄志遠的提議無問題，任何方法幫得到學生，類似評估坊間都有很多，最重要是如何有效支援有需要的學生。她指，雖然《施政報告》沒有很大篇幅去寫，但局方每年精神健康支援做很多的工夫，現時學校以全校參與模式，提供三層次支援，包括一般預防教育包括正向價值等。

梁熙促局方了解學生壓力來源

民建聯立法會議員梁熙促請政府正視學生精神健康問題，他質疑「健康素養資源套」的成效，認為局方要仔細了解壓力大的原因，問到會否考慮限制功課和課時。

蔡若蓮指學校發生悲劇時，局方和心理學家組隊到學校，支援學校處理危機包括師生情緒等。她指每個個案都不同，需要跨專業協作提供針對性支援，資源套屬於預防性支援，如老師和家長善用資源套，相信對低風險的同學有幫助。至於限課時方面，她指做同一份功課，有學生做好久，有學生很快做好，認為限時未能照顧學習差異的同學，不過功課量就有指引。

梁熙。（資料圖片/馮子健攝）

葉劉淑儀：不要浪費學生輔導員

新民黨主席、行會召集人葉劉淑儀說不要浪費學生輔導員，指他們的工作有別於社工，但自從一校兩社工，注意力就放在社工上。蔡若蓮指學校不單靠社工，有不同的專職人員包括心理學家等參與，以往輔導老師是職系亦有對應培訓，面對現時龐大的需求，認為不同專業協作更能夠照顧同學。