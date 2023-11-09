中大畢業禮罕缺校長　段崇智上任後首缺席　因發燒失聲入院觀察

中大今日起一連三日舉行畢業禮，校長段崇智因病缺席，改由常務副校長陳金樑主禮及致辭。 中大回覆《香港01》稱，校長今日起床時發高燒及失聲，並入院觀察。



陳金樑致辭時表示，香港有背靠祖國，面向世界的獨特優勢，亦堅負連繫中國與全球的重要使命。他指，中大創校以來以結合傳統與現代，融匯中國與西方為宗旨，今日獲得中大學位，代表對中華文化的尊重，以及對創造美好世界的抱負，希望各位學生好好利用這把可以接通內地及世界的「鎖匙」，接通全球和履行社會責任，創造更好的世界。



校長段崇智因病缺席，改由常務副校長陳金樑主禮及致辭。 （盧翊銘攝）

校長上任五年以來首次缺席畢業禮

中大畢業禮早上於百萬大道舉行，校方於會場宣布，校長段崇智未能出席典禮，稱「深感抱歉，並恭賀各畢業生。」段崇智上任校長五年以來，首次缺席畢業禮，由常務副校長陳金樑主禮及致辭。

陳金樑表示，香港中文大學今日創校60周年紀念，為畢業禮添上獨特意義，恭賀各位畢業同學踏上人生新旅程，期待學生為社會作出更多貢獻及帶來更深遠影響。他提到大學60週年的口號是「甲子連心，任重志遠」，畢業的學生現已成為中大校友，日後無論在任何崗位，都希望學生「中大人繼續攜手，走出更光芒，更廣，更遠，以『博文約禮』為根的道路。」

陳金樑續指今日學生順利畢業，學術水準毋庸置疑，中大教育除提升專業知識外，更重要是培養學生對社會有責任感，有能力「慎思明辨」，以人民福祉為己任，以同理心、善心及尊敬他人的心，為世界帶來正面改變，即中大校訓「博文約禮」的真義，令學生可在世界上發光發熱的重要素質。

獲得中大學位代表對中華文化尊重 冀學生履行社會責任

陳金樑表示，香港有背靠祖國、面向世界的獨特優勢，亦堅負連繫中國與全球的重要使邱。他提到創校以來中大以結合傳統與現代，融匯中國與西方為宗旨，今日獲得中大學位，代表對中華文化尊重，以及對創造美好世界的抱負，希望各位學生好好利用這把可以接通內地及世界的「鎖匙」，接通全球，履行社會責任，創造更好的世界。

不少應屆中大畢業生在校園拍照留念。（盧翊銘攝）

應屆畢業生對校長缺席感失望

修讀文化研究的應屆畢業生汪同學表示略有失望，笑稱「少少唔尊重啦，咁特別日子，我都出席佢都唔出席。」不過，他與另一位畢業生練同學指，理解校長因病缺席，希望他早日康復，稱身體要緊。

校方昨日向全體學生發電郵，稱畢業禮是師生分享喜悅的重要時刻，校方絕不容許任何干擾會場秩序的行為。汪同學指沒有印象，「唔記得有冇，但絕對係良好市民，一定係奉公守法，絕對係愛國愛港。」至於中大畢業禮以往都會有學生以不同方式表達訴求，但近年越來越少，汪同學說，「大環境下，大家小心啲，和平理性非暴力啦。」