中大畢業禮有學生舉牌收集對大學意見　逗留15分鐘後遭保安帶離場

中大今日舉行畢業典禮，校方昨日向全體學生發電郵提醒學生勿擾亂會場。有兩名中大學生於典禮後，在現場舉起兩塊紙板，收集畢業生對中大未來的想法，希望探討中大人的身份認同的組成要素。有畢業生察下「係可以令人暢所欲言」、「仲有學術自由」及「中大學生會」等答案。



發起活動的兩位學生逗留大約15分鐘後，被學生事務長譚綺琳和保安帶離現場，到附近停車場問話，有保安期間讀出《學生行為守則》。有校方職員稱邀請二人「食個飯先」，隨後約十名保安及職員組成人鏈，將他們帶到校園另一所大樓。



中大回覆《香港01》表示，有兩名學生在未經大學許可下展示標語，有關行為違反畢業典禮管理規則，經學生事務處職員勸喻後，該數名學生已終止違規及滋擾行為。校方重申絕不容許任何干擾大會秩序的行為，若學生違反《行為守則》，校方將按照現行適用的政策及程序處理。



▼2023.11.09 中大舉行畢業禮▼



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舉紙牌問「我希望之後嘅中大」

中大畢業禮早上於百萬大道舉行，典禮結束後，不少畢業生在現場拍照留念，有兩名中大學生藉此在現場舉牌，收集畢業生對中大的意見。兩塊紙牌寫上「我希望之後嘅中大......」及「如果中大冇咗......就唔再係中大」兩個問題。

其中一名發起活動學生不願具名表示，大學近年受疫情影響，出現很大變化，欠缺面對面的溝通，對大學的概念感到模糊，新入學的學生亦對中大較欠缺歸屬感，「所以我哋想透過𠵱樣嘢，去搵究竟有啲咩元素去構成我哋係一個中大人，啫係身份認同果個問題。」另

該學生亦指，特別想從應屆畢業生收集想法，「經歷過以前嘅，去話畀之後嘅人知，佢希望嚟緊嘅campus（校園）會變成點嘅樣。」

校方昨日發電郵，提醒學生要遵守守則，指「大學絕不容許任何干擾大會秩序之行為」，試圖擾亂林蔭大道及校園各處的慶祝活動。該學生認為，行動只是希望學生對中大更有歸屬感，「本質上無錯，無諗咁多」。他不認為行動對畢業禮有很大影響，如果有意見認為行動對畢業生有阻礙，願意再作調整。

校方職員稱請食飯 將發起活動學生帶離場

他又認為舉牌的行為是中性，視乎當中的內容及所帶出的訊息，「我唔知條界喺邊，但我哋會繼續做。」被問到會否擔心被校方追究及有懲處，他說「冇得怕嘅，我唔覺得自己做咗咩違反校規嘅事，如果追究嘅話咪解釋清楚。」

兩位學生發起活動後約5分鐘後，帶同攝影機的校園保安和學生事務長譚綺琳相繼到場，譚綺琳向學生作出勸喻，約10分鐘後將學生帶離現場，到附近停車場問話，有保安期間讀出《學生行為守則》。譚綺琳稱邀請二人「食個飯先」，隨後在約十名保安及職員組成人鏈的情況下，將他們帶到位於校園的范克廉樓。

其中一位學生引述校方稱，今日是「開心的場合」，不適合做有關的活動，不過她質疑「點解𠵱個係唔適合。」

今天大學畢業典禮會場附近，有兩名學生在未經大學許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，有關行為違反了畢業典禮管理規則。在大學獲悉有違規事件發生後，大學保安人員到場維持秩序，並在學生事務處職員向有關學生進行勸諭後，該數名學生終止了他們的違規及滋擾行為。

中大：學生未經許可展示標語 違反畢業典禮管理規則

中大回覆《香港01》表示，今天大學畢業典禮會場附近，有兩名學生在未經大學許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，有關行為違反畢業典禮管理規則。校方指，獲悉有違規事件發生後，大學保安人員到場維持秩序，學生事務處職員勸諭有關學生後，該數名學生終止了他們的違規及滋擾行為。

校方指，今年8月向所有學生發出《榮譽準則及學生行為守則》的電郵，重申絕不容許任何干擾大會秩序之行為。若學生違反《行為守則》，校方將按照現行適用的政策及程序處理。

校方畢業禮前夕發電郵 提醒學生不容許干擾會場

校長段崇智和常務副校長陳金樑昨日向全體學生發電郵，稱頒授學位典禮是莊嚴而隆重的場合，是中大員生的重要回憶，意義非凡，提醒學生要合力確保大會在安全、愉悅、相互尊重的環境下舉行，讓所有出席者在校園共享喜悅時刻。

他們指，「大學絕不容許任何干擾大會秩序之行為，包括在林蔭大道及校園各處進行之慶祝活動」，呼籲學生以同理心尊重典禮場合。他們又提醒，本學年已發布《榮譽準則》及《學生行為守則》，綜合大學對學生學術誠信及個人操守的期望，促請學生務必「時刻遵守」。