休班警涉偷醉漢手機稱：攞咗你啲嘢　官稱或受酒精影響裁罪脫

高級警員涉在酒吧消遣後，在路邊偷取一名醉漢的iPhone 14 Pro，他否認盜竊罪受審，庭上揭他被捕後聲稱，因見醉漢不省人事，他自覺身為警員，有責任保障醉漢最貴重的財物，又指曾向醉漢說：「我攞咗你啲嘢，o唔ok？」案件今（9日）在九龍城法院裁決，裁判官葉啓亮指，被告當時雖醉酒但非「醉到唔知做緊乜」，認為其行為十分可疑，不過觀乎閉路電視片段，被告當時走路「腳步浮浮」，亦不能行直線，無法排除他或受酒精影響，故裁定他罪脫。



被告蘇志華（56 歲，退休警員），被控於 2023年4月8日，在尖沙咀加拿分道25至31號與河內道交界附近，偷竊一部屬於范浩的手提電話，價值港幣11,099元。

被告蘇志華經審訊後被裁定盜竊罪不成立。(凌子淇攝)

遇警截查稱執番嚟

葉官裁決時指，截查警員供稱在被告身上發現兩部手機，但他無法解鎖涉案手機，被告隨即表明「伙記」身份，及後下跪求饒指：「貓咗先會一時貪心攞咗部電話。」並稱若被妻子發現會「家破人亡」。但警員在庭上陳述固中細節時曾經改變說法，改稱是被告在他問及手機是否「執番嚟」後才表露「伙記」身份，惟此版本與在場另一警員的說法不同。

官指警員陳述時有不同說法

葉官續指，警員承認拘捕被告後沒有紀錄他曾說：「貓咗先會一時貪心攞咗部電話。」雖然警員曾在等警車時與被告對話，但稱因內容不重要而沒紀錄，也不記得對話細節。葉官認為，警員在陳述重要事項時有不同說法，導致法庭無法掌握事件經過。

辯方指被告好心做壞事

辯方力陳被告只是「好心做壞事」，用了不尋常方法替人保管財物，但沒有任何不誠實意圖，若他存心偷竊應會悄悄靠近事主，不會像案發時那般多次拍打事主。葉官不認同此說法，指被告可能是想確認事主睡了或不清醒才會拍打他。

官指被告腳步浮浮相信受酒精影響

葉官認為，被告當時的確醉酒，但：「唔係醉到唔知（自己）做緊乜。」正確說法應是他受到酒精影響。觀乎案發閉路電視，被告離開酒吧時需人攙扶，腳步浮浮且未能走直線，憑著這些身體語言可判斷，他當時有機會受到酒精影響。再者，警員當時聞到被告身上有酒氣，不確定他有否喝醉，故拘捕他沒有即時施行警誡。

行為可疑卻未足作不可抗拒的推論

葉官接納被告當時清醒程度和行為有機會受到酒精影響，雖認為他當日的行為十分可疑，但無法得出唯一不可抗拒的推論，證明他當時存心偷竊，因此裁定罪名不成立。

案件編號：KCCC1341/2023