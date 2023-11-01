革職警熱水燙女友5歲女　並阻其關水喉　官斥殘酷差劣判監28月

曾因性侵兒子及訛騙女子而被判監68月的革職警，被揭發為女友5歲女兒洗澡時用熱水燙傷女童，女童之後未得到恰當治療，個多月後仍有感染且未痊療。革職警早前認虐兒罪，強調只是鹵莽才犯案。法官陳廣池今(1日)在區域法院判刑時卻指，被告案發時曾阻止女童關掉水嚨頭，令她受傷更深，指被告只為尋找快樂，滿足其虐待本質，行為差劣，判他入獄28個月，並要與他現有刑期分期執行。



女童母親則經審訊才被裁定虐兒罪成，陳官指女童所受傷勢嚴重，但她作為母親仍未帶女童接受看醫生，認為她無深切悔意。但女童為母求情，並畫了一張畫稱沒有怪摃媽媽，陳官坦言看後感心碎，最後判女被告入獄15個月。



男被告FSL認虐待女友5歲女兒囚28月，官指明需與他現有68月刑期分期執行。

男被告另涉兩案已被判囚68個月

男被告F.S.L.（47歲，被革職警員），及女被告W.N.M.（32歲），男被告早前承認虐兒罪作為傷人罪的交替控罪；女被告則否認虐待或疏忽照顧兒童，被裁定罪成。

庭上曾透露，男被告有多項案底，包括2項非禮、2項煽惑兒童作出猥褻行為、24項欺詐及1項盜竊罪，共被判囚68個月。男被告於1998年加入警隊，及至2020年被革職。

男被告阻女童關水喉以滿足虐待本質

陳官判刑時指，殘酷可能是人的劣根性之一，但見到有人可對同居女友的5歲女兒作出如此殘酷、邪惡的行為，仍令人感到震驚。雖然辯方指男被告是鹵莽犯案，但陳官指涉案花灑並不難用，男被告案發前不曾為女童X洗澡，當日趁女友聽電話中途離開，自發入浴室為X洗澡，更阻止X嘗試用關水喉，可見他是要令X受害更久，藉以尋求快樂，以滿足其虐待本質，拒絕接納他因鹵莽犯案。

28個月刑期須與現有刑期分期執行

陳官又指，男被告曾任職警員多年，他誤導及剝削女被告，又在身體及情緒上影響她，對女被告與X均是悲劇，亦是加刑因素。被告已因兩案服刑，陳官稱，法庭不能發出干犯越多案，就能獲更多判刑折扣的錯誤訊息，故下令男被告因本案的28個月刑期要與另兩案分期執行。

法官陳廣池提到女童X為母求情畫下一畫，他坦言看到感心碎。

女被告稱受男被告剝削

女被告曾稱，男被告初時對她十分好，並視X如己出。他們搬到案發單位後，男被告刪除她的社交媒體帳號，更改其電話號碼，斬斷了她與外界的聯繫，又指她一直被人跟蹤、監視和被「落降頭」，又在金錢上剝削她。她一直信以為真，直至男被告被捕才意識到受騙。女被告對於她的愚蠢令女兒受傷感自責，並深感後悔。

女童康復良好但疤痕難消除

陳官透露，根據女童X的醫療報告，她的康復進度良好，沒有功能性的損傷，但疤痕難以完全消除。X事後出現尿床，抗拒向成人求助，對照顧者表現迴避和不信任。X表示仍希望與母親同住，但女童的父親並不支持。

燙傷皮膚如肉色膠紙黏在身

陳官指，從X傷後的照片可見其傷勢嚴重，被燙傷的皮膚猶如一塊肉色膠紙黏在身上，且超過一個月未獲妥善治理，X曾住院10天。陳官質疑，一個合理的人有何理由會如此對待自己的女兒。

女童畫作求法官原諒媽媽

陳官稱，男被告的所為對X是雙重悲劇，不止是燙傷她及一直沒有妥善料理其傷處，並導致X母也被控。辯方早前呈上一幅X的畫作，圖中有一名小朋友在哭泣，並寫有：「我沒有怪媽媽，請你原諒她吧」的字句。

官直言見X為母求情心碎

陳官稱他見到X被女被告如此對待，仍為母親如此求情感到心碎。惟法庭未能見到女被告的深切悔意，求情信不曾提及X所受的苦楚，只是不斷怪責男被告，似乎想指其角色屬次要，拒絕面對所犯控罪的差劣性。

陳官最後指，X是一名可愛漂亮的小女孩，其傷勢長大後有可能需要接受美容手術，判刑須具阻嚇性，故以18個月為女被告的量刑起點。基於對X的同情，女被告亦獲家人支持，相信她不會再犯，酌情減刑3個月，判她入獄15個月。

男被告曾迫子手淫及騙多名女子

資料顯示，男被告曾因逼12歲兒子看色情片及手淫，在高等法院被裁定猥褻等罪成，判囚4年。他另因騙取多名女子共逾百萬，包括向妻子胞妹訛稱兒子「肝蟲上腦」，腦漿或會從鼻孔噴出等，被控欺詐等罪，他早前在區域法院承認欺詐等罪被判囚24個月。這兩案合共的刑期為68個月。

案件編號：DCCC 335/2022