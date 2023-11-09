非洲豬瘟｜流浮山豬場再驗出6隻豬呈陽性　今早全數銷毀5600隻豬

漁護署繼前日（7日）在元朗流浮山一持牌豬場檢測出16頭豬隻對非洲豬瘟病毒呈陽性反應後，昨日再驗出6頭豬有此反應，今早（9日）已派員到上址銷毀場內全部5600多頭豬隻，銷毀的豬隻會按照既定程序運往新界西堆填區棄置。

該豬場3公里內的其他三個豬場，抽取的豬隻樣本均對非洲豬瘟病毒呈陰性反應，目前亦無收到豬隻有異常情況的報告。為審慎起見，仍會禁止該三個豬場運出任何豬隻，直至另行通知。

漁護署稱，今次個案並不影響本地屠房運作，及整體活豬供應。



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昨日抽驗37頭豬 當中6隻呈陽性

漁護署本周二（7日）公布位於元朗流浮山的持牌豬場有豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的事件，昨日（8日）再到該豬場抽取了37頭豬隻樣本作進一步檢測，結果發現其中6頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

漁護署今（9日）早上約7時開始在上址豬場展開豬隻銷毀行動。派遣約30名人員到元朗流浮山的持牌豬場銷毀豬隻，會安排場內清潔及消毒。署方會銷毀場內全部5,600多頭豬隻，銷毀的豬隻會按照既定程序運往新界西堆填區棄置。

銷毀豬隻運新界西堆填區 密切監察附近3豬場

該署發言人表示，漁護署已就事件通報世界動物衞生組織，並正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。

該豬場3公里內的其他3個豬場，漁護署於本周二所抽取的豬隻樣本均對非洲豬瘟病毒呈陰性反應，目前亦無收到豬隻有異常情況的報告。為審慎起見，漁護署仍然禁止該3個豬場運出任何豬隻，直至另行通知。署方會繼續密切監察本地豬場，在有需要時進行檢測，亦已通知所有農戶，如發現豬隻健康有異，應即時通知護署。

漁護署強調不傳染人類 個不影響活豬供應

發言人強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。今次個案並不影響本地屠房運作及整體活豬供應。

由於銷毀程序需時，漁護署會在該署 網頁 ，每日更新有關行動的情況。