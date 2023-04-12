首現染H3N8死亡個案　專家指僅零星人類感染禽流感　毋須過份憂慮

全球禽鳥有出現禽流感爆發，世衞昨（11日）更公布，中國廣東省一名56歲女子早前感染H3N8禽流感病毒後死亡，是全球首宗人類感染H3N8死亡個案，相關個案是第3宗人類感染H3N8個案，而3宗個案都是出現在中國，令不少人憂心禽流感病毒或出現人傳人趨勢。



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時只有零星人類感染個案，故市民毋須過份憂慮。不過，他同意近日全球的禽鳥爆發禽流感，或因此增加人類感染風險。他表示，難以估計禽流感病毒會否演變成人傳人的病毒，但相信只有各國持續監察，當發現成為人傳人病毒後及時圍堵，不會出現有大爆發。



禽流感是由主要影響鳥類和家禽（如鷄或鴨）的流感病毒引致。（資料圖片／盧翊銘攝）

世衞昨（11日）表示，中國廣東省一名56歲女子早前感染H3N8禽流感病毒後死亡，是全球首宗人類感染H3N8死亡個案，相關個案是第3宗人類感染H3N8個案，而3宗個案都是出現在中國。

根據中方公布的資料，死者為56歲女性，其於今年2月22日發病，3月3日因嚴重肺炎入院，並在同月16日死亡。病人本身有多種慢性病，而在發病前有活禽接觸史，她的密切接觸者目前未出現感染症狀。

近日有多個國際研究指出，繼新冠疫情大流行之後，下一場影響人類健康的流行病可能會是禽流感病毒。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時只有零星人類感染禽流感個案，故市民暫毋須過份憂慮。

不過，他同意近日全球禽鳥都爆發禽流感，或因而增加人類感染風險。他表示，暫難以估計禽流感病毒會否演變成人傳人的病毒，因當中涉及太多的變數，但因世衞及全球已著手研究對於禽流感病毒的疫苗，故相信只有各國持續監察，當發現成為人傳人病毒後及時做圍堵，再加上有疫苗的協助，不會出現有大爆發。

港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，現時評論H3N8病毒株與以往禽流感病毒是否有不同屬言之過早，現估計暫時不太可能在人與人之間有效傳播。他又表示，H5N1和 H7N9沒有引起大流行，在人類之間的傳播仍然很少，故暫不太可能演變成人傳人病毒，但港府可以對香港家禽進行隨機抽樣密切監測，以盡早得悉是否出現有變種。