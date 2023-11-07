非洲豬瘟｜流浮山豬場爆疫　抽驗32隻半數確診　漁護署殺全場豬隻

漁農自然護理署今晚（7日）公布，漁護署人員昨日（6日）巡查元朗流浮山一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測，結果發現其中16頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，署方將安排在場內銷毁豬隻。



發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。



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豬場3公里內其他三個豬場未有異常 暫禁運出豬隻

漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，亦已派員巡查有關豬場三公里內的其他三個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於三公里以外的其他豬場，亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會提醒豬農妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

漁護署：兩屠房「日日清」 不影響整體活豬供應

署方表示，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

食物環境衞生署及漁護署亦會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無需關閉或銷毁其他豬隻。

漁護署製作了關於非洲豬瘟資訊的多項宣傳品，包括海報、活豬運輸車清潔及消毒程序指引等，向本地豬農提供非洲豬瘟的疾病及傳播資訊，以及豬場應注意的防控事項。漁護署會繼續透過不同渠道，包括與業界會面和舉辦座談會等，提高本地豬農對防範非洲豬瘟的認識。