吸引人才計劃入境人數較原定目標多1倍　學者：香港具一定吸引力

政府近年推行多項吸引人才計劃，今年首10個月已有18萬人申請各個人才輸入計劃，當中有7萬人已成功落戶香港，較原定目標多一倍。有學者認為，數據顯示香港具一定吸引力，希望香港市民具包容性，接納不同文化背景的人士，讓他們有更好的生活環境。



政府近年積極引入海外人才，今年首10個月已有18萬人申請各輸入人才計劃，當中有7萬人已成功落戶香港，較原定目標多一倍。嶺南大副校長莫家豪表示，以上數據顯示香港具一定吸引力，數字值得欣喜。他提到新加坡亦吸納了不少海外人才工作，當地市民十分包容他們，希望香港市民具包容性，接納不同文化背景的人士，讓他們有更好的生活環境。

嶺南大副校長學、林文贊比較政策講座教授莫家豪表示，以上數據顯示香港具一定吸引力。

被問到對建立應用科學大學的意見時，他指，亞洲地區普遍認為持學術學位較佳，但部分歐洲國家如芬蘭、德國等有兩類人才分別為學術以及專業人才，兩者薪酬待遇均不差，期望市民不要看低應用性學生。

立法會議會吳傑莊表示，最近數據只顯示了多少海外人士透過通才計劃入境，未有數據顯示他們從事了甚麼行業、工種等，期望有進一步數字反映輸入人才情況。他表示，雖然現時計劃接納多於百間大學的畢業生，但仍偏向保守。他指，各大學都有擅長的科目，使用綜合排名作準則未夠針對性，可根據八大中心所需人才作吸納。