陳國基指施政報告扭鬆人才計劃限制　笑稱：搵到另一半留港最好

政務司司長陳國基今日（31日）出席分享會，解說《施政報告》中的「搶人才」計劃。他形容，新推出的人才計劃為「扭鬆」過去較嚴謹的門檻，笑指：「如果佢哋嚟到香港，識到男、女朋友，留喺香港落地生根就更加好啦！」



分享會由「港區省級政協委員聯誼會」舉辦，該會主席鄭翔玲致辭時，讚揚新一份《施政報告》，明確回應國家主席習近平對港提出的「四個必須，四個希望」，形容香港是「聚寶盆」。

陳國基笑稱，自己最喜歡講解《施政報告》中的政策，指社會上有不少人因對政策了解不足而產生誤解。他表示，「搶人才」非香港政府一貫的做法，但香港經濟受2019年的社會運動及疫情打擊，在《國安法》的保護下，社會終於走到由亂及治的階段，因此要着手發展本地經濟，直言：「如果香港經濟唔好，人才計劃幾好都冇用。」

印花稅退稅被指吸引力低 陳：要確保不引起炒賣

他表示，放寬人才入境計劃、吸引跨國企業及高端人才等計劃，如同扭鬆昔日的門檻，令人才更願意嘗試來港發展。他以放寬「非本地畢業生留港」及「回港就業安排」逗留期限至兩年為例：「畀兩年時間佢哋體驗生活、做佢哋想做嘅嘢，如果佢覺得香港適合佢，就申請簽證留港⋯⋯香港好easy come，easy go，嗰兩年佢想去讀少少書都仲得⋯⋯甚至識返個男、女朋友，留喺香港落地生根就更加好啦！」

外界質疑向合資格人士退還外來人才在港置業印花稅吸引力低，認為當局不應「先徵後退」。陳國基直言曾耳聞相關建議：「『有人話，一開波就唔好收佢（來港人才）三成啦』，但如果佢（來港人才）賣咗，之後可以點追？行政上好易混亂。我哋要確保樓市唔會（出現）炒賣，嚟咗香港轉手賣咗出去，咁你點追？」他強調：「我哋希望佢住，唔係炒！」

加強在職培訓 解決勞工不足

有活動參加者質疑政府人才政策只吸納高端人才，欠缺吸引「一齊揼石仔嘅人」，陳國基笑指：「揼石仔⋯⋯唔係真係揼石仔掛？我明白我哋唔止人才，人力都唔夠。例如喺安老院方面，安老院工作唔受歡迎，但香港未來要面對老齡化嘅問題，我哋的確要諗新方法輸入勞工。」

不過，陳國基亦強調必須保障本地勞工的就業情況，「絕對唔可以令到佢哋無飯開」，指未來或從職業再培訓着手。

「瞓身」融入大灣區 吸引企業來港

亦有參加者提到，香港營商成本較高，或影響企業來港意欲，陳國基承認運作為本或是企業考慮因素之一，坦言：「香港地少人多，成本高係難免」，但強調未來有「北新都會」發展，加上本港會繼續填海增地，以基建先行方式開發新土地，確保增加地積比。他又指出，有不少企業反映，能否與大灣區接軌才是首要考慮點，他形容香港會「瞓身」落去，吸引更多企業來港，與大灣區融合，帶動經濟發展。

出席同場活動的包括聯誼會常務副會長余鵬春、張學修，名譽會長丁午壽，副會長王少華等人。