中環FIA越野車錦標賽臨舉行前突宣布縮賽程　安全問題取消兩直道

FIA世界場地越野車錦標賽，中國香港站-年終賽2023明日（11日）起中環海濱活動空間一帶舉行，主辦方World RX HK臨舉辦前一晚、即今晚（10日）公布，因賽道工程延誤關係，首日賽事日程將稍作縮減，開賽時間將最早於中午12時舉行，周日賽事不受影響；另因安全考慮，原訂龍和道兩條分別300及400米長直道取消。



明日起一連兩日在港舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽香港站，原訂首日比賽在早上8時開始練習，10時05分開始比賽。主辦方World RX HK今晚公布，基於無法預知的工程延誤，明日、即首日賽事日程將會稍作縮減。

大會稱，目前每個參與單位都竭盡所能，為賽事順利開鑼馬不停蹄，開賽時間將改為最早於中午12時舉行，觀眾入場時間現為早上10時半，並於早上11時特設賽車手簽名環節，12時才開始比賽。

至於周日賽事，大會稱不受此日程變更所影響，全日賽事按原訂安排舉行。

大會更為此於中環海濱搭建賽道，原本包括龍和道兩條直路。（World RX網站圖片）

最新賽道取消龍和道兩條直路。

另外，大會指因安全考慮，決定取消原本在龍和道設的兩條分別300及400米長直道。據大會早前公布，相關賽道原本長1225米，賽道由碎石 (37%) 和柏油路段（63%）交替組成。

▼11月1日 警方講解中環FIA場地越野車錦標賽封路措施▼

