FIA越野車賽取消直路　車迷無奈失靚位賞觀　下雨天賽事更有睇頭

FIA世界場地越野車錦標賽，中國香港站年終賽2023今日（11日）起一連兩日於中環海濱搭建的賽道舉行，為香港首次主辦國際越野車賽事，賽前大會宣布取消龍和道兩條直路。有原本買坐位的車迷稱，受賽道取消影響，令一些原本預計能看的靚位最終落空，感無奈、失望；亦有車迷認為今日下著毛毛細雨，反令賽事更刺激、更「有睇頭」。



FIA世界場地越野車錦標賽，中國香港站年終賽2023今日起一連兩日於中環海濱搭建的賽道舉行。（盧翊銘攝）

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FIA世界場地越野車錦標賽，中國香港站-年終賽2023今日在中環海濱活動空間一帶舉行，主辦方World RX HK臨舉辦前一晚公布，因安全考慮，原訂龍和道兩條分別300米及400米長直道取消。

向來關注F1賽車，以及越野車賽事的車迷容小姐，特地數日前來觀察正興建中的賽道。她認為取消兩條直路影響觀看體驗，令坐位觀眾只能看到賽道的起點和終點，「本身可能擰轉面就會睇到啲車喺後面經過，但依家係冇咗，嗰個位覺得麻麻地。」她表示，今明兩日分別購買了企位及坐位門票，本想以不同角度觀賞賽事，如果有點失望：「靚位變晒喺企位嗰度囉。」

不過她表示，可以近距離看到車房中的賽車，甚至可以與車拍照，算是另一種補償，「呢個係真係好難得，同F1唔同，F1就好遠。」

王先生指，下雨天反令賽事更刺激。（洪芷菁攝）

車迷稱下雨天令賽事更有睇頭

今日現場下著毛毛細雨。車迷王先生就表示，地面濕滑反令賽事更有睇頭，因下雨天下賽車的抓地力可能減弱，可能有更多失誤，對車手操控要求更高，「賽車比賽就是要，它本來就是要挑戰極限，就是在平衡與不平衡之間，這個才是車迷真的想看的。」

自言愛玩越野車主機遊戲的容先生與朋友陳先生，特地到現場感受真實的賽事。他們對取消兩條直道感到些許失望，又因不知道賽事推遲舉行，早上八點多年到現場，等候至十點左右才獲進場。對於賽事全用電動車，陳先生指，「電動車嘅話就少咗啲feel，不過為咗環保都可以理解。」