入境處委8名北京生活港青任大使　郭俊峯盼成兩地青年交流橋樑

入境處今日（11日）在北京舉行青年大使計劃委任儀式，8名在北京生活香港青年獲委任成大使。入境處指，青年大使在一年任期中將接受入境處多元化培訓，包括參觀、工作坊、交流計劃、工作體驗日和實習等。



入境處處長郭俊峯在委任儀式上勉勵大使要不斷學習和增進對入境處政策和程序了解，成為入境處「專家」，同時希望他們成為兩地青年交流和合作的橋樑，代表香港青年發聲，促進兩地青年間的交流和合作，也向所有人說好香港故事。



入境事務處處長郭俊峯（左五）11月11日在北京出席「入境事務處青年大使計劃」委任儀式。（入境處圖片）

郭俊峯今日於香港特別行政區政府駐北京辦事處主持「入境事務處青年大使計劃」委任儀式，入境處指，8名獲委任的青年大使將會在一年任期中接受入境處提供的多元化培訓，包括參觀、工作坊、交流計劃、工作體驗日和實習等。

入境處期望該計劃能夠讓青年大使深入了解港府運作及入境處業務範疇，拓闊他們視野，為他們日後擔當不同社會崗位鞏固基礎，亦可為香港增添愛國愛港的青年力量。

入境事務處處長郭俊峯在「入境事務處青年大使計劃」委任儀式勉勵青年大使。（入境處圖片）

郭俊峯在委任儀式上勉勵青年大使，要好好把握培訓機會，不斷學習和增進對入境處政策和程序的了解，成為入境處的「專家」，更好地向公眾推廣和介紹入境處的工作。同時，希望他們成為兩地青年交流和合作的橋樑，代表香港青年發聲，促進兩地青年間的交流和合作，也向所有人說好香港故事。