十一黃金周｜入境處料出入境小高峰　郭俊峯：羅湖設指揮中心分流

本港即將迎來中秋節及十一黃金周，新任入境處處長郭俊峯接受傳媒訪問時指，預計屆時出入境將有「小高峰」，入境處已連同相關部門及機構在羅湖管制站成立聯合指揮中心，有需要時採取分流疏導，確保過關人流暢順。



另外，港深兩地正就兩地口岸推行「合作查驗、一次放行」進行研究，郭俊峯稱入境處已與內地成立專班交流，將來兩地的出入境通道會設於邊界線上，旅客只需排一次隊，檢查一次證件，便完成出入境手續，有望率先在新皇崗口岸實施。



新任入境處處長郭俊峯9月19日上任。（蘇煒然攝）

郭俊峯在《紫荊雜誌》提到，自中港通關後，今年2月至8月有超過1.2億人次經各個口岸進出香港，暑假期間錄得總出入境人次近4,400萬，即每日平均約70萬人次出入境。

適時分流疏導確保過關人流暢順

他指，入境處已為即將到來的出入境「小高峰」做好準備，連同相關部門及機構在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以即時作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流，有需要時採取適當分流疏導，確保過關人流暢順。

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「合作查驗、一次放行」只需要排一次隊

港深兩地正推展「合作查驗、一次放行」，郭俊峯指入境處已和相關部門與內地有關單位成立工作專班，研究在「一地兩檢」的安排下，引入「合作查驗、一次放行」的邊檢查驗模式，簡化通關手續，便利深港兩地人員往來促進兩地經濟發展。

他指出，在「合作查驗、一次放行」的通關模式下，出入境雙方的自助通道和人工通道將在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需要排一次隊、檢查一次證件，就可以經過出入境雙方的檢查區域完成兩地出入境手續。

新皇崗口岸的概念圖（Aedas圖片）

新皇崗口岸率先實施 逐步拓展其他口岸

郭俊峯透露，「合作查驗、一次放行」有望率先在新皇崗口岸實施，並逐步拓展至其他口岸，入境處會全力配合保安局，積極研究創新通關模式，並從軟硬件方面優化現有出入境檢查系統，便利旅客通關、提升工作效率。

據內地早前報道，新皇崗口岸聯檢大樓項目總佔地面積8.75萬平方米，總建築面積約68.97萬平方米，預計在2026年竣工，將來通關時間將由原來的20分鐘縮短至5分鐘，並與深圳地鐵7號線及香港地鐵北環支線等5條軌道線路相連。