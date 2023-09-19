入境處長郭俊峯履新　料10.1黃金周出入境高峰　每日逾百萬人次

國務院今日（19日）任命郭俊峯為入境處處長，他下午在入境處大樓會見傳媒，他強調會帶領9000人的團隊，繼續努力工作，他又指今年中秋節及十一國慶連成長假期，預計黃金周每日出入境人數超過100萬人次。被問到早年曾收受中國恒大高層果籃，我重申「呢個問題之前已經回應，無補充」，強調入境處會小心處理社交宴會。



9月19日，新任入境處處長郭俊峯會見傳媒。（蘇煒然攝）

郭俊峯表示，他已在特首李家超見證宣誓就任，十分榮幸獲得中央任命，他多謝歷任處長帶領，他會繼續帶領9000人的團隊工作。

提醒市民避免在高峯時段過關

郭俊峯指出，今年十一黃金周連同中秋有長假期，內地由9月29日至10月6日放假，本港由9月30日至10月2日放假，兩地長假期重叠，估計出入境會出現高峯，比現時周六、周日每日約90萬出入境人次，屆時可能會超過100萬人次，入境處會調配足夠人手，並與其他執法部門、港鐵及內地做好準備，同時提醒市民避免在高峯時段過關。

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曾收恒大禮 重申「之前已經回應，無補充」

《香港01》在2021年報道，郭俊峯曾收受中國恒大高層價值3,388元的五星級酒店果籃，今日再次被問及事件，他回應稱：「呢個問題之前已經回應，無補充。」被追問入境處將來如何處理社交宴會，他指要視乎宴會性質及時間，入境處會小心處理。

郭俊峯在1989年加入入境處時專責偽證工作，他指當年假護照相當之多，一年有超過3000多本，形容至今「見過超過一萬本」，但至疫情前每年約500本，證明偽證已被解決。

四大工作重點 首要維護國安

郭俊峯表示，未來有四個工作重點方向，首要堅實維護國安責任，堅守國家南大門角色、並繼續靈活調配人手處理證件申請，亦會推出新措施協助。此外，入境處總部明年中會遷往將軍澳新中部，屆時亦會增加更多服務；並會加強青少年發展工作，加強他們身份認同。

郭俊峯9月19日履新入境處處長，並會見傳媒。(陳葆琳攝)

入境工會：處長關注人手 冀爭取資源

入境事務主任協會主席黎偉生表示，自從香港與內地全面通關實施後，過關人數不斷增加，最近部門亦面對大量身份證的申請。他表示，工會期望在郭俊峯領導之下，能夠繼續爭取更多的人力資源並靈活調配。

黎偉生指，處長非常關注前線員工的需求，並尤其對人手問題表達關注，「因為始終我哋而家無論係關口，或者簽證上，都面臨好多缺乏人手嘅問題。所以處長都好緊張，我哋喺未來會喺政府、喺唔同角度增撥資源，以應付需要。」他說，希望未來管職雙方能夠加強溝通，產生協同效應，以提供更優質和高效的服務給予市民。