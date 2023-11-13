年宵2024｜維園快餐檔主不愁北上潮　主打烤肉、串燒鮑魚吸年輕客

維多利亞公園年宵市場攤位今日（13日）起開始競投，首日上午競投快餐攤位和濕貨攤位。位於銅鑼灣出入口「靚位」的快餐攤位B檔，以19.2萬元投得，對於近期的北上熱，負責人坦言「唔多唔少都會有啲（影響）」，又指「唔通同上面搶生意咩？」但依然感到樂觀。



以18萬元投得快餐C攤位的負責人就指，雖然會賣魚蛋，但不是主打，檔位會賣黃金燒肉及串燒鮑魚，售價40至50元，他相信市道不受北上熱潮影響，反而會有更多年輕人入場。



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以18萬元投得快餐攤位的馮先生認為今年攤位價錢合理，較疫情前便宜。（蘇煒然攝）

維多利亞公園年宵市場攤位一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，快餐攤位底價為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元。最旺A檔以22萬元成交，負責人未有受訪便離場，至於僅次靚位B檔，就由吳先生以19.2萬元投得，他表示難以預計生意，認為受天氣因素影響。

「唔通同上面搶生意咩？」

近期興起北上熱潮，政府又有夜繽紛活動，被問到會否擔心搶走人流？吳先生稱：「唔多唔少都會有啲啦，不過無所謂啦。」他又言：「都控制唔到，唔通同上面搶生意咩？」他續指，生意如有疫情前的六、七成已很好。他指預計會花70至80萬頭於攤位租金、電費，並會售賣香港小吃例如魷魚、牛粒、雞軟骨等。

吳先生以19萬2千元投得快餐攤位，他表示，很難預計生意，但天氣最重要影響因素。（蘇煒然攝）

檔主指競投氣氛淡靜 或對前景沒信心

以18萬元投得快餐C攤位的馮先生認為，今年攤位價錢合理，較疫情前便宜。他指會攤檔主打新潮特色食品，例如售價約40至50元的黃金燒肉及串燒鮑魚，適合過年吃的芝士年糕以及特飲，相信新創意會比較受年輕人歡迎多些，雖會售賣魚蛋燒賣，但非主打食品。

馮先生稱，疫情下維園停辦熟食三年前，希望今年可以有更多人流，他估計會有不少年輕人入場，「出嚟買花買乾貨啲香港人會出返嚟行吓年宵，始終係一年一次嘅大日子。」雖然近來北上消費盛行，但他對於年宵市場市道樂觀，「年宵始終係傳統中國人嘅節日，咁我覺得年宵會好嘅，就算返大陸消費嗰啲冇咁快會返去囉我覺得。」他又指，今年競投氣氛淡靜一些，因可能很多朋友轉行，或者對前景沒信心。