SmartPLAY｜康文署急補鑊　堵外洩漏洞　方保橋料今午停搜尋功能

康文署斥資5億元開發的智能康體服務預訂系統SmartPLAY接連出現問題，昨晚（13日）被揭發有訂場用戶的中文全名資料外洩風險。SmartPLAY今早已作出修定，只用星號「*」號顯示部份名字。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑引述消息指，相關功能到今日中午會完全刪除。



SmartPLAY上午修正搜尋功能，以別名搜索用戶時只會顯示姓氏，名字部份會以星號取代。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑引述消息指，據他了解，功能到中午會完全刪除，他認為，當局今次的新系統設計粗疏，事前除了壓力測試外，亦應該進行公開的用戶驗收測試及早察覺問題。

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康文署新訂場系統SmartPLAY懷疑有資料外洩漏洞，昨晚有網民在用SmartPLAY預訂足球場時，於團隊成員一欄輸入用戶自設的「別名」，便會顯示對方中文全名，毋須相識。

記者昨晚實測在網上系統預訂足球場，並在團隊成員「別名」一欄輸入十分普遍的Alan及Ben，分別出現一位姓張及姓潘的登記人，只看到姓，名字為星星符號。但按下確定後，系統資料隨即顯示增設為團隊成員的用戶全姓名。

康文署回覆指，功能原意為方便用戶搜尋其團隊成員，為回應用戶關注，已立即要求承辦商修改程式，停止顯示「團隊成員」中文全名，所有加入為「團隊成員」亦須是對方接受邀請加入「朋友列表」內的用戶，新安排料明早開始實施。