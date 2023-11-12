SmartPLAY混亂｜楊潤雄稱流量大於測試所預期　吸收經驗現已暢順

康文署上周四（9日）起啟用全新的訂場系統SmartPLAY﹕首兩日都出現「塞車」或付款遇阻滯，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（12日）表示，有就新系統進行測，惟首兩日流量高於預期，情況是在朝早繁忙時出問題，約在45分鐘後陸續處理到，故認為毋須啟動後備方案，現已吸收經驗，康文署亦一直進行調節，現時情況已見暢順。



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斥資5億元開發的全新訂場系統SmartPLAY「康體通」上周四（9日）啟用，首天已「死機」，翌日（10日）仍未完全順暢，上午一度未能成功預訂及登入，康文署稱，系統啟用初期由於用戶流量大增，一時未能應付，連續兩日都錄得約20萬次的高流量。

楊潤雄今日出席活動後表示，上周四啟用新系統時，首兩天有不同困難，首日一開始有好大量上網加入系統，測試時採用舊系統的幾倍至十倍容量，但第一日來的數量好大，這「塞車」情況維持45分鐘，康文署在上午7時45分陸續處理及解決問題。上周五則在支付系統付款時，由於增加幾個不同支付方法，可能同一時間要處理太多，引致一些問題出現。

▼11月10日 SmartPLAY出現付款問題▼



他指出，過了首兩日後，其實都是「一朝早最繁忙時間，比較有些問題，跟住大致上的運作都可以」，指現時每日能處理1萬宗以上的訂場，舊系統是每日8000至1萬多宗。

楊表示，新系統在今日看暫時看到都暢順，會一路視乎需求慢慢做一些調節，無論如何吸收今次經驗一路調節系統。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為SmartPLAY現已運作暢順。（資料圖片/林靄怡攝）

他強調，新系統設有很多後備方案，包括停止新系統，用回舊系統，但當時的決定是在看到有問題後，認為可以在短的時間內解決到，形容首天是45分鐘的「小小塞車」，之後陸陸續續解決到，這比較用第二個或全新方案去做為佳，他重申有做很多測試及遇計會遇到什麼困難及如何處理，每個遇案都跟程序去改善。