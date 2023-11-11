SmartPLAY塞車｜資科辦出招：推新電子服務前交第三方作額外測試

斥資5億元開發的康文署全新訂場系統SmartPLAY「康體通」周四（9日）正式啟用，不過頭兩日也出現 「塞車」難登入情況，康文署解釋因用戶流量大增超負荷，就此致歉。至今晚（11日），政府資訊科技總監辦公室發文稱，高度關注近期有個別部門在推出電子服務系統時出現問題，除了即時向相關部門提供技術支援，協助其盡早解決系統問題外，亦會加強各政府部門在推出大型公眾服務系統前的測試工作。



資科辦高度關注近期有個別部門推出電子服務系統時出問題

康文署周四新推出的預訂場地系統SmartPLAY，過去兩日均曾出現無法登入等情況，康文署發言人今日表示，系統運作大致暢順。今晚，政府資訊科技總監辦公室在Facebook發文稱「資科辦將協助部門加強測試電子服務」。貼文指，資科辦高度關注近期有個別部門在推出電子服務系統時出現問題。除了即時向相關部門提供技術支援，協助其盡早解決系統問題外，亦會加強各政府部門在推出大型公眾服務系統前的測試工作。

政府資訊科技總監辦公室在Facebook發文稱「資科辦將協助部門加強測試電子服務」。

資科辦：早前已責成各政府部門須為其電子服務進行充分負荷測試

資科辦又指，早前已責成各政府部門須為其電子服務進行充分的評估、測試和審查，包括資訊保安及負荷測試，並要求部門須制定後備方案，減低服務出現故障時對公眾的影響。

獨立第三方作額外系統容量和負荷測試 確保推出運作暢順

為更有效推進政府服務數字化轉型，回應市民對政府服務的期望，資科辦會繼續與各部門緊密合作，並會協助相關部門在推出新的大型電子服務前，把系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的系統容量和負荷測試，確保相關系統推出時運作暢順，能滿足市民大眾對服務的要求。