導盲犬Funny｜獸醫曾預告情況很壞　視障爸落淚　出事後一直守護

導盲犬Funny昨日（13日）於將軍澳康城商場內昏迷，其後被送往獸醫診所搶救無效，最終離世。香港導盲犬服務中心透露，Funny出事後，牠所服務的視障爸爸一直守護在旁，為牠打氣，期間獸醫曾預告大家情況很壞，雖有心理準備，「爸爸」聞Funny死訊後忍不住傷心落淚。



2018年出生 「六千金」中Funny排行第五

根據香港導盲犬服務中心資料，Funny是一隻2018年出生的拉布拉多犬，其母親Delsie在2018年8月22日誕下「六千金」，Funny排行第五。

2個月大開始接受社會化訓練

Funny自小性格活潑，2個月大已接受寄養家庭的社會化訓練，到2歲起接受領路訓練。牠自小出席不同公眾教育活動，香港導盲犬服務中心Facebook專頁經常都有出現牠的照片。

香港導盲犬服務中心導盲犬 Funny 。（香港導盲犬服務中心相片）

香港導盲犬服務中心對外事務總監曾先生稱，牠向來深得使用者愛錫。其「爸爸」自Funny出事後到離世一刻，一直陪伴在身旁，期間傷心落淚，悲痛不已，至今天（14日）情緒才穩定。他又透露，昨日在獸醫診所期間，獸醫曾預告Funny的情況很壞，當時大家已做好心理準備。

曾先生稱，現時首先要讓獸醫鑑定牠的死因，以及為原本使用者作出支援。至於中心會否為Funny辦追思會，將會在下一階段決定。