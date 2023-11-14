導盲犬Funny商場暈倒獲熱心市民送醫　仍搶救無效離世

將軍澳昨日 （13日）有導盲犬突然在商場內暈倒，雖由多名熱心市民送往獸醫診所急救，但搶救無效於晚上離世。香港導盲犬服務中心昨晚在Facebook專頁公布消息，指離世狗狗Funny是該服務中心旗下導盲犬，其使用者、家人及該中心對事件深感哀痛。不過，該聲明暫未有交代Funny死因。



據指出，昨午約2時，導盲犬Funny在康城商場內突然倒地。多名熱心市民上前了解，並與Funny的視障主人一同到附近動物診所。據目擊者表示，當時Funny呼吸急促，被抱起時曾嘔水。

香港導盲犬服務中心晚上公布，中心職員及Funny家人獲知事件後，很快便到達診所協助。「由於情況危急，經與醫生商議，將Funny轉送另一獸醫醫院，唯經多次搶救無效，Funny終不幸延至晚上離世。」

2018年出生 暫未公布死因

該中心指出，Funny於2018年出生，是頭活潑可愛的淺奶黃色拉布拉多犬。自小出席中心的公眾教育活動，其後接受導盲犬訓練，服務視障人士，深得使用者家人愛護。自其出事到離世，使用者及家人均陪伴身旁，目前悲痛不已。

中心暫未公布Funny死因，並指事情來得突然，Funny的家人及該中心需時適應。該本中心將按既定程序，了解事件並處理Funny後事。冀社會各界給予空間，新消息將適時公告。

動保人士籲反思導盲犬制度

據《香港動物報》引述知情者稱，Funny屬於「F」胎導盲犬，9月底另一頭屬「F胎」的導盲犬疑因心臟病死亡，懷疑該胎有隱藏健康問題。

動保人士黃豪賢向該報表示，事件令人反思導盲犬制度問題，包括視障人士如何確保導盲犬安全和健康，這次幸有熱心市民發現狗狗倒地，但萬一事件發生在視障者家中，可能未能夠迅速發現及求助。