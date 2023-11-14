導盲犬Funny死亡　中心稱生前「冇咩大病」　曾參與年度例行檢查

導盲犬Funny昨日（13日）於將軍澳康城商場內昏迷，被送往獸醫診所搶救無效，最終離世，死因未明。香港導盲犬服務中心表示，資料顯示Funny「冇咩大病」，中心每年會為轄下導盲犬安排一次例行身體檢查，Funny亦有參與，目前中心正了解Funny過去的就醫記錄。



死因仍待獸醫檢驗 中心正了解Funny就醫紀錄

香港導盲犬服務中心對外事務總監曾先生表示，Funny的死因仍需待獸醫檢查完畢之後才能確定。他說，根據中心資料，Funny「冇咩大病」，目前中心正在了解Funny的就醫紀錄。

根據香港導盲犬服務中心資料，Funny是拉布拉多雌犬，為香港導盲犬服務中心於本土繁殖的犬隻，今年5歲。牠昨日隨主人前往將軍澳康城商場之時，突然暈倒，據現場目擊者透露，Funny當時呼吸急促，一度嘔吐。

曾先生表示，中心會為轄下導盲犬安排一年做一次健康檢查，職員亦會相隔3個月上門探訪。中心亦會與服務使用者保持聯絡，如接獲他們報告稱犬隻有何不妥，亦會立即安排導盲犬就醫。

香港導盲犬服務中心導盲犬 Funny 。（香港導盲犬服務中心相片）

難即時為 Funny主人尋替代犬隻 配前後要接受一個月訓練

香港導盲犬服務中心為本港首間本地繁殖導盲犬的機構。曾先生指，犬隻經過篩選及評估，方能成為導盲犬。中心會為牠們提供一連串訓練，以讓牠們適應社會環境，之後根據牠們的體型、步速及生活習慣配對服務使用者。導盲犬正式提供服務之前，需要與主人接受為期28天的配對訓練。他說，大多導盲犬一生只會服務一名視障人士，一般大約8歲、10歲則會退休，實際退休年齡則視乎犬隻的健康情況。

曾先生說，由於服務使用者與導盲犬需要做配對訓練，機制上中心未能立刻安排導盲犬取代Funny，協助服務牠原來的主人。