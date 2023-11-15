消委會｜婚攝公司被投訴突然改口　照片入相簿須另加$3600

不少準新人都會選擇到海外拍攝婚紗相，但當中有不少細節需要留意。消委會最新一期月刊公布兩宗婚攝投訴，當中有婚攝公司推銷時表示套餐已包括50張執相入相簿，惟揀相時改口稱套餐只包執相，如要放入相簿須額外加錢3,600元；投訴人又指，該公司職員推銷套餐時拿著「韓絨相簿」，但在拍攝後卻表示套餐只包括普通相簿，要轉「韓絨相簿」須加800元，投訴人不滿推銷的種種承諾不獲兌現。



消委會指，部分公司為了達成交易，在推銷服務時會向消費者作出種種承諾，但事後卻沒有兌現，消費者應要求店方將所有優惠及口頭承諾，詳細記錄在單據或合約上。



不少準新人選擇到海外拍攝婚紗照片，但當中有不少細節需要留意。（UNSPLASH）

消委會在最新一期的《選擇》月刊，公布兩宗投訴個案。投訴人陳小姐於婚紗展中被婚攝公司推銷婚攝套餐，表示套餐包括1本內含30張已執相片的大相簿，陳小姐要求將相簿內相片增加至50張，但對方表示只可以增加至40張，陳小姐認為套餐不夠吸引便離開。約在1小時後，該公司致電給陳小姐，表示可以將相片增加至50張，陳小姐遂回到該公司的攤位購買一個16,888元的布拉格攝影套餐，並即時付訂金10,000元。

投訴人：公司曾指50張已執相片會放相簿

在完成拍攝後，當陳小姐前往婚攝公司揀相時，對方表示額外的20張相片只包括執相，如要放入相簿須每張加收180元，合共3,600元。陳小姐稱合約雖寫上包括50張已執相片，但當初洽談時有說明套餐，包括50張已執相片及會放進相簿內。

陳小姐又稱，該套餐同時包括1本內含20張已執相片的細相簿，而公司向她推銷時拿著「韓絨相簿」，但在拍攝後卻表示套餐只包括普通相簿，如要「韓絨相簿」須加收800元。陳小姐即時表示不滿，該公司只表示可提供折扣優惠及以半價400元讓陳小姐轉換「韓絨相簿」。陳小姐認為該公司的銷售手法極有問題，向消委會投訴。陳小姐其後私下與該公司達成協議。

有準新娘疫情前購買了一個3萬元的婚攝套餐，惟後來獲告知原本的攝影師已離職。（UNSPLASH）

準新娘買3萬元套餐 攝影師疫情後職離

投訴人彭小姐於2019年8月花了33,800元購買一個土耳其的婚紗攝影套餐，出發日為2020年5月。其後因疫情關係，拍攝日期延遲至今年5月底出發。不過彭小姐5月中突然收到婚攝公司通知，表示隨隊的攝影師已離職，公司會安排另一位攝影師提供服務。

彭小姐表示，在購買服務後曾多次與離職的攝影師溝通，該攝影師清楚知道她要求的攝影風格，認為新接手的攝影師未必了解她的要求。其後婚攝公司表示可以安排她與新攝影師對話，但新攝影師正身處歐洲，只能安排視像對話。彭小姐不滿有關安排，並表示她在購買服務時，合約上清楚訂明會由該已離職的攝影師提供服務，於是向消委會投訴。

消委會引述該公司回覆指，由於在限期前沒有收到彭小姐的回覆，已取消彭小姐原定拍攝日期的安排，並會將合約有效日期延遲至2024年，並容許將有關拍攝服務轉讓給朋友或家人。彭小姐表示會考慮循法律途徑追討損失。

消委會今年首10個月收15宗投訴

消委會今年1至10月，接獲共15宗有關海外婚攝服務的投訴，較去年同期少5宗。消委會指，一般消費者並不熟悉攝影製作，對於海外婚紗攝影的行程安排、拍攝流程、婚紗攝影套餐內的不同相片產品製作，以至遇上突發情況安排及相關政策，多倚靠職員的陳述、講解和推介，但現時很多海外婚紗攝影套餐的宣傳單張，只簡單交代套餐內包括的禮服、相片和相冊等數目，鮮會列明各項服務的詳細收費和附加費，而單據和合約條文亦繁簡不一，未必會提供和列明相關條款及限制。

消委會7大婚攝貼士

【1】問清楚各項收費：部分婚紗攝影套餐可能以所謂「優惠價」吸引消費者，但很多項目的收費卻未必包括在內，例如拍攝團隊的機票、住宿和交通費用可能衍生數千至上萬元的額外開支。

【2】不能盡信口頭承諾：部分服務商為了達成交易，在推銷服務時會向消費者作出種種承諾，但事後卻沒有兌現，消費者應要求店方將所有優惠及口頭承諾，詳細記錄在單據或合約上。

【3】攝影師及化妝師：如需要指定攝影師或化妝師，應問清楚有否附加費，並應在合約中訂明，以免公司臨時更改或要求額外收費。

【4】親友口碑：消費者在選擇婚紗攝影服務時不應單以收費多寡及禮品數量作衡量，應多向親友查詢，選擇口碑及信譽良好的攝影公司。而在拍攝前應與攝影師充份溝通，商討拍攝風格及希望達致的拍攝效果，在雙方溝通後如確認可以拍攝，必須於合約中清楚訂明。

【5】訂明交貨日期：拍攝後的相片需要加工製作，可能要與商戶多番商討，經多次修改才獲得滿意的效果，故消費者對此應有所預算，亦應在單據上列明交送相片和相關產品的日期。

【6】突發情況的安排：往外地拍攝可能會遇上不能預計的情況，例如天氣轉壞、甚至遇上天災等，消費者應事前向服務商了解清楚若在當地發生問題或不能拍攝的處理方法。

【7】購買旅遊保險﹕婚紗攝影服務並不包括顧客的旅遊保險，消費者應在出發前購買有足夠保障的綜合旅遊保險，當中應包括醫療費用、緊急支援服務和個人意外等保障等。