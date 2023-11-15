消委會花生醬｜新竹福源含黃曲霉毒素超歐盟標準　攝入嚴重可損肝

花生醬常被用以配搭麵包食用，消委會最新一期《選擇》月刊測試20款花生醬，其中12款樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，嚴重可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。



消委會發現，產地為台灣的新竹福源花生醬黃曲霉毒素含量最高，每公斤含4.94微克，黃曲霉毒素B1含量則與优味幼滑花生醬一樣，公斤超過2微克。



鈉含量方面，不論幼滑花生醬和粗粒花生醬均以SKIPPY含量最高，每100克超過460毫克。部份樣本鈉含量與標示不符，优味幼滑花生醬被檢出每100克含每410毫克鈉，與標示列明的63微克相差6.5倍。



▼消委會測試幼滑花生醬，評分高至低▼



+ 5

消委會指，攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。黃曲霉毒素本身不易在一般烹調過程中被分解，當中黃曲霉毒素B1被列為令人類患癌的物質。

优味幼黃曲霉毒素B1超歐盟上限

消委會搜集10款粗粒花生醬和10款幼滑花生醬測試，新竹福源花生醬每公斤含4.94微克黃曲霉毒素，B1含量則每公斤有4.27微克，為所有樣本之中最高；优味幼滑花生醬黃曲霉毒素總量為2.38微克，B1含量每公斤有2.01微克，超出歐盟訂定的上限2微克，新竹福源的黃曲霉毒素總含量同樣超出歐盟上限列明的4微克。至於粗粒花生醬方面，以佳之選黃曲霉毒素總量最高，每公斤有2.61微克，B1含量每公斤則有1.42微克。消委會已將12款檢出黃曲霉毒素的樣本資料轉交食安中心跟進。

▼消委會測試粗粒花生醬，評分高至低▼



+ 5

消委會測試揭示，优味幼滑花生醬及新竹福源花生醬及黃曲霉毒素B1含量每公斤超過2微克，超出歐盟標準。（廖雁雄攝）

优味幼鈉含量與標示相差5.5倍

飽和脂肪酸會增加血液之中的「壞膽固醇」，即低密度蛋白膽固醇。20款樣本之中，以优味幼滑花生醬的飽和脂肪酸最高，优味幼滑花生醬每100克含13.62克；其次為COLES Crunchy Peanut Butter，含11.32克。鈉含量方面，則以SKIPPY最高，幼滑花生醬每100克含470毫克鈉；粗粒花生醬則每100克含460毫克鈉；Delifornia Peanut Butter Creamy及JiF Creamy Pranut Butter的鈉含量每100克分別高達430毫克及420毫克。

測試亦揭示部分花生醬樣本的鈉含量與標示不符，优味幼滑花生醬被檢出每100克含每410毫克鈉，與標示列明的63微克相差5.5倍。COLES Crunchy Peanut Butter每100克含310毫克鈉，與標示的168毫克相差84.%；佳之選粗粒花生醬每100克含290毫克鈉，亦與標示所示的204毫克不符。

飽和脂肪酸會增加血液之中的「壞膽固醇」，即低密度蛋白膽固醇。（消委會）

測試中超過19個樣本均屬於「高脂」食物

根據食安中心資料，每100克食物含超過20克總脂肪的為「高脂」食物，測試之中19個樣本均屬於「高脂」食物，其中以优味幼滑花生醬最高，每100克含每52.8克脂肪，進食2 湯匙、約32克，等同攝入約16.9克脂肪，佔成人每建議攝入量約26%；亦佔6歲女孩每日建議攝入量約35%。Jif Creamy Peanut Butter總脂肪含量為每100克有52.3克；SKIPPY粗粒花生醬每100克含51.4克，其餘測試品牌則大部份總脂肪含量每100克達40克以上。