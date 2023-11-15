消委會行李箱｜一款塑化劑含量超上限45倍　4款長距離拉行後甩轆

通關後不少港人外出旅遊，消費者委員會檢視15款中型行李箱，測試其耐用性，結果發現有七款在長路距離拖行的路面測試表現不理想，當中ACE、harajuku、Hallmark Design Collection及ELLE的行李箱獲評最低的一分，未完成連續行走90公里的試驗便車輪脫落「甩轆」，或拉桿鬆脫或斷裂。另外，ELLE行李箱的耐跌撞能力亦遜於其餘14款，是唯一一款在耐跌撞測試中出現損壞，其車輪連接件於測試後輕微裂開。

行李箱於寄艙時往往都受到擠壓，消委會測試發現，在經過耐壓測試後，Samsonite的行李箱拉鏈保護件斷裂；RIMOWA的拉鏈套邊亦輕微變形，不過兩款的拉鏈功能未受影響，仍可正常使用。另外，幾乎全數樣本在經過防水測試後，都有不程度滲水，只有TUMI一款表現優惠沒有滲水。

另外，是次測試亦檢測了行李箱手挽及拉桿手柄可接觸部分的物料，結果發現Delsey Paris的手挽部份物料含有DEHP塑化劑，含量達4.6%，超出歐盟 REACH 法規訂立的上限45 倍。



消委會測試了15款常見品牌的中型行李箱。（鄧宇詩攝）

消委會出版新一期的《選擇》月刊，當中測試了15款常見品牌的中型行李箱，其高度約24吋至28吋，售價為730元至8,200元不等。各款行李箱都接受了不同的耐用測試，模擬日常使用情況，以檢視車輪、喼身、手挽或拉桿的耐用程度。

在路面測試方面，會將載有特定重量物件的行李箱，以時速五公里速度行李平坦及崎嶇的路面上，連續行走90公里。結果發現，有七款表現不理想，當中更有四款僅獲最低的一分，分別為ACE的0686409 Gunmetallic、harajuku的63-57-68222-14、ELLE的25” Secure Zupper Hard Luggage 5127725-02，以及Hallmark Design Collection的24” PC 4 Wheels Trolley Case HM-877T/24。

上述四款產品，未走畢90公里便出現車輪脫落、拉桿或其手柄鬆脫或斷裂的情況。其中Hallmark Design Collection的一款，在行走46.3公里後，便出現該兩款情況；harajuku則行走47.5公里後出現該兩問題。另外，售價達8,200元的RIMOWA行李箱，在行走路程未及 60 公里時，拉桿手柄便斷裂。

另外，ELLE行李箱的耐跌撞能力亦遜於其餘14款，是唯一一款在耐跌撞測試中出現損壞，其車輪連接件於測試後輕微裂開。

至於物料，Delsey Paris的手挽部份物料含有DEHP塑化劑，含量達4.6%，超出歐盟 REACH 法規訂立的上限45 倍。消委會指，DEHP會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統。不過該會指，以手部接觸含DEHP手柄的風險不高；惟若手部有傷口或濕疹，可能更易經皮膚吸收DEHP。

消委會今年首十個月接獲行李箱投訴55宗，2022年全年是28宗，去年首十個月是20宗。