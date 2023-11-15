警方首日巴士巡邏　兩警尖沙咀碼頭登車　乘客：具阻嚇性打擊罪案

警隊西九總區今日（15日）推出試行計劃，不定時安排軍裝警員登上巴士巡邏。尖沙咀分區今日上午11時，派出兩名警員於尖沙咀天星碼頭登上九巴6號線，警員上車後先向車長講介登車巡邏細節，隨後站在車廂空位，過程中未見與乘客交流。



有乘客表示，登車後見大批傳媒採訪感到十分「墟冚」，對有警員上巴士巡邏感到好奇，建議警方可多加宣傳，認為試驗計劃有助增加阻嚇性，減少罪案發生。



11月15日，兩名警員在尖沙咀碼頭登車，開始「巴士巡邏」。（歐嘉樂攝）

今日上午11時許，一名高級督察和一名警長巡邏至尖沙咀碼頭後，便登上九巴6號線，開始「巴士巡邏」，他們先向車長表明會上車巡邏，並說明會在尖沙咀警署下車，期間毋須支付車資，該次巡邏經過三個巴士站，期間警員會站於車廂內，觀察車內情況，如無特別不會與乘客交流。

+ 3

乘客感好奇 倡加宣傳及擴至其他警區

乘客莫女士表示，登車後發現車上情況「墟冚」，有不少傳媒採訪，亦有警員在車廂內，對此感到好奇，她指事前不知道警方今日會上巴士巡邏，建議加強宣傳。她認為警方「行孖咇」上巴士巡邏實屬是好事，相信可以增加阻嚇力，以減少罪案發生，她認為警方可以擴大巴士巡邏試行計劃至屯門等舊區，因舊區的罪案較多。