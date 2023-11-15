港珠澳橋總站城巴起火　清潔工稱貪玩在司機位點火　認罪候判

去年7月一輛停泊在港珠澳大橋香港口岸的城巴突然起火，消防把火救熄無人受傷，經調查後發現一名清潔工起火前曾登上巴士並坐在司機位，之後又在巴士附近徘徊。清潔工被捕後稱因貪玩，用火機燒軚盤旁的膠，之後下車抽煙看著巴士起火後離開。他今（15日）在區域法院承認干預汽車和縱火共3罪，案件押後至11月29日判刑，以待為被告索取精神、心理和背景報告。期間被告繼續還押。



被告鍾偉良（31歲，清潔工），承認兩項干預汽車和一項縱火罪。控罪指，被告於於2022年7月7日，在港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處的巴士總站，沒有合法權限或合理辯解而干預兩部公共巴士；並於同日同地，無合法辯解而用火損壞屬於城巴有限公司的財產，即登記號碼為WN2527的公共巴士，意圖損坡該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

2022年7月7日早上，一輛停在港珠澳大橋香港口岸巴士總站的城巴起火。(詳看下圖)

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被告曾在巴士司機位上擺弄

案情指，當日清晨，有港珠澳大橋香港口岸的保安於發現有一輛停泊在巴士總站的巴士起火。他隨即翻查閉路電視，發現被告於早上7時許曾登上該巴士，他並在司機位上擺弄，約7分鐘後下車，並在巴士四周徘徊，3分鐘後巴士起火。保安其後在清潔工休息室發現被告並報警。消防員於7時35分到場滅火，該巴士前車身嚴重損毀。

下車看著巴士起火後才離開

警員到場查看閉路電視後，將被告帶到巴士總站調查。被告在查問下承認在巴士上縱火，其後下車並在巴士旁邊抽煙，直到見到巴士起火後離開。被告隨即被捕，在警誡下稱：「我因為貪玩，所以上咗架城巴用火機燒軚盤右邊嚿膠。」

涉事城巴被嚴重損毀。(詳看下圖)

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貪玩上司機位休息及聽音樂

被告在錄影會面下透露，他受聘為港珠澳大橋香港口岸清潔工。案發當日早上6時完成工作，更換衣服後到巴士總站抽煙。被告又透露曾因貪玩登上另一架巴士，他分別坐在司機位置休息，並用手機聽音樂。另有閉路電視拍攝到，被告曾登上第三輛巴士，並坐在司機位置。

案件編號 : WKCC 2339/2022