港鐵將軍澳線停運致混亂　將軍澳西灣河船未見影　延至明年初營運

港鐵將軍澳線今午（15日）突然受水浸影響，暫停北角站至調景嶺站服務約一小時。西貢區區議員方國珊表示，受事故影響，來往港島至將軍澳的交通頓時混亂，有街坊需乘坐的士過海。

運輸署早前計劃開辦「將軍澳（南）—西灣河」街渡，方國珊曾透露最早可於今年暑假啟航，惟至今未見蹤影；而且同期招標的「西貢—糧船灣—滘西村」街渡，亦已經投入服務。方國珊透露，「將軍澳（南）—西灣河」街渡於今年8月試航時，才發現碼頭設備未能配合街渡，需預訂新的碼頭設備安裝，現時預計最早明年2月方可投入服務。



區議員：事故後港鐵未安排接駁巴士 康城淪為孤島

過往將軍澳線暫停服務，都令交通大混亂，例如2022年底將軍澳線列車脫鈎「甩卡」，影響全區居民，交通癱瘓。

方國珊在今日下午事發後，到調景嶺站視察，指將軍澳對外交通向來依賴鐵路，惟事發後未見港鐵加派人手，亦沒有安排接駁巴士，形容康城會成為孤島。她續指，有康城街坊剛巧須過港島，最終被迫乘搭的士，認為港鐵需要加派人手教導市民如何乘坐替代交通；長遠應延長將軍澳線，進一步接駁港島東，形成環迴鐵路。

積水蓋過兩邊鋼軌。（張欣宇提供）

今年三月運輸署就「將軍澳（南）—西灣河」及「西貢—糧船灣—滘西村」街渡招標，後者於本月正式投入服務。今年6月，運輸署已將「將軍澳（南）—西灣河」街渡批予潤利海事控股營辦，當時方國珊曾向《香港01》指，有望於暑假期間首航。然而，至今仍未有啟航的消息。

試航後始發現碼頭須加設繫纜設施 街渡延遲啟航

方國珊表示，營辦商今年8月曾試航，但當時才發現碼頭設備未能穩固街渡停泊，需加設合適的繫纜設施「mooring eye」，海事處及土木工程拓展署正預訂有關設備，預計明年2月有望啟航，屆時每程船18元來往將軍澳或西灣河。

西貢區議員方國珊（資料圖片／廖雁雄攝）

「將軍澳（南）—西灣河」的擬訂班次服務（運輸署文件截圖）

根據運輸署之前的文件，「將軍澳（南）—西灣河」街渡擬訂的成人票價為18元，長者、小童半價收9元，3歲以下則免費，船程預計20至25分鐘，每艘船可載36至100人，實際情況按需求而定。至於上落地點，分別位於將軍澳海濱公園的將軍澳南梯台，以及西灣河筲箕灣避風塘第2號登岸梯階。