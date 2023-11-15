將軍澳綫過海路段列車停服務超一小時　料港鐵按機制罰款200萬元

港鐵將軍澳綫鰂魚涌站附近路段受積水影響，來往北角站至調景嶺站列車服務於下午2時25分左右暫停，於3時許才處理好積水，3時30分起恢復正常列車服務。



根據港鐵「可加可減」票價機制下的服務表現安排，今次服務暫停超過1小時，但並非在繁忙時間，故按機制料需罰款200萬元。



兩名職員持水桶走落路軌。（梁偉權攝）

政府與港鐵早前檢討「可加可減」機制，包括調整港鐵服務表現安排，相關罰款機制將提高延誤多於3小時的事故罰款，並為發生在繁忙時間的事故引入1.2倍款額增加安排，每宗事故「封頂」罰款由2,500萬元上調至4,000萬元。

今次將軍澳綫事故，港鐵約下午2時25分公布受影響即時暫停列車服務，至3時許才稱列車服務將在3時30分起恢復正常，料受影響時間超過1小時。

積水蓋過兩邊鋼軌。（張欣宇提供）

新罰則安排。

事故非發生在繁忙時間 罰款毋須以1.2倍計算

按現行罰款安排，由於發生時間並非在繁忙時間，故不需以1.2倍計算款額，故預料港鐵需為今次事故撥出200萬元回贈予乘客。

港鐵今年起亦改變之前服務回贈安排，由原來3%車費回贈，變為當「服務表現回贈」帳戶積滿2,500萬元後，港鐵會在特定星期六或日安排一天「感謝日」回贈乘客。