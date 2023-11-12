港鐵金澤培料跨境交通會有很大增長　倡完善鐵路網絡與大灣區融合

香港與大灣區的互聯互通在疫復後更頻密，港鐵公司行政總裁金澤培（Jacob）在接受港台節目《與CEO對話20年》節目中表示，對於未來發展藍圖，他認為香港須不斷完善鐵路網絡，更可考慮與大灣區融合，因為跨境交通會有很大增長。



港鐵採用「鐵路+物業/社區發展」的商業模式，鐵路所到之處推動社區發展，社區發展變相也支持了鐵路業務，相得益彰，東涌就是其中例子，金澤培說：「鐵路主導城市發展的模式被證明可行，現已在內地城市和其他國家廣泛採用。」



港鐵公司行政總裁金澤培（右）在港台節目《與CEO對話20年》節目中表示，香港須不斷完善鐵路網絡，更可考慮與大灣區融合。（香港電台提供圖片)

社會動盪與新冠疫情夾擊 一度憂入不敷支

金澤培於2019年獲委任為港鐵公司行政總裁，當時香港正經歷社會動盪，緊接而來是新冠疫情，「當時市民沒出街意欲，港鐵載客量跌至平日的四成，相反新綫的工程正進行得如火如荼，我們曾擔心入不敷支。不過我們仍維持繁忙時間列車服務，只適當縮減非繁忙時間的班次。港鐵最終維持財務穩定，全賴團隊齊心迎難而上，及一套行之有效的商業模式。」

金澤培說，上任後印象最深刻是「屯馬綫」於2021年疫情期間開通，「新綫在重重困難下完成，為社區服務，令市民出行更方便。雖然乘客都戴着口罩，卻掩蓋不了大家的歡樂。」其後開通的「沙中綫」，更連結了香港的東西南北各區，讓東鐵首次直達港島區。他稱：「從此交通更便捷，鼓勵了更多獨留在家的市民走出來，享用更多服務，港鐵間接令他們人生更精彩。」

金澤培2019年出任港鐵行政總裁，當時香港正經歷社會動盪，緊接而來是新冠疫情，載客量跌至平日的四成，相反新綫的工程正進行得如火如荼，曾擔心入不敷支。（香港電台提供圖片)

艱難時期提供更大車費優惠及減免港鐵商場租戶租金

這個連結香港東西南北的規劃，全賴2007年兩鐵合併，貫通鐵路網絡，增加了乘客的便利。他說：「兩鐵合併過程中最大挑戰是磨合兩機構的人力資源和工作程序。」他在合併前已從深圳調回香港統籌工作，當中一項挑戰是要在一夜間更換車站內數千個標示牌，他除了在事前做足準備，當晚更篩選了身形高大的同事在站內工作，以便加速完成工作。

疫情促使港鐵改變傳統策略與管理，他解釋說：「新策略除了要管好列車運作，更要不斷推動城市前進和發展。」他補充：「在管理上，我們嚴控成本和人力，在艱難時期，公司希望與每一位同事、顧客和社區共度時艱。我們甚至提供更大車費優惠及減免港鐵商場租戶的租金，結果結業的商戶只佔少數。」

金澤培憶述，兩鐵合併過程中最大挑戰是磨合兩機構的人力資源和工作程序。（香港電台提供圖片)

指鐵路主導城市發展的模式被證明可行

港鐵有一套「鐵路+物業/社區發展」的商業模式，鐵路的內部投資回報雖低，卻有龐大外部效益；以東涌為例，鐵路所到之處，推動社區發展，社區發展變相也支持了鐵路業務，相得益彰，對建設城市，推動香港進步，有莫大貢獻。金澤培總結說：「鐵路主導城市發展的模式被證明可行，現已在內地城市和其他國家廣泛採用。」

今天港鐵的營運力，在國際獲得認同，令它在倫敦、悉尼、北京、杭州和深圳等地成功投得項目經營權。金澤培選擇帶領港鐵往外地尋找新機遇，時刻面對種種挑戰，全因他相信「沒有最好，只有更好」這句話。他說：「即使今天已臻世界第一等，明天還是可以做得更好；我們須保持公司活力和精益求精的精神。由於土地限制了香港的發展，港鐵需要尋找新增長點，好好發揮港鐵的優勢，讓公司走出去。結果證明這些優勢在世界上是極具競爭力的。」對於未來發展藍圖，他認為香港須不斷完善鐵路網絡，更可考慮與大灣區融合，因為跨境交通會有很大增長。

金澤培（中）相信「沒有最好，只有更好」這句話，由於土地限制了香港的發展，港鐵需要尋找新增長點，讓公司走出去。（香港電台提供圖片)

遇兩位伯樂 成首位港鐵工程師出身的CEO

金澤培在1995年返港任地下鐵路安全規劃經理前，在英國大學教安全管理，曾服務於英國政府安全管理局。原來從事風險管理，運用安全知識，有助他在計算風險後勇於嘗試。這股熱情也促使他選擇離開英國政府的安逸環境，回到香港面對大時代的挑戰。

在港鐵公司工作，上司祈輝經常提點下屬要持續學習和進步，培育接班人才。他不忘教誨，把這態度活用在今天的工作上；他的另一位伯樂周松崗則教他在困難中，也要保持誠信、抱負、虛心和專業，這份教導助他渡過無數在本港和外地於營運上遇到的難關。

金澤培從《人性的弱點》一書中學到「未學做事，先學做人」的道理，他主張凡事應先了解對手的狀況和處境，知己知彼，令雙方合作更有效。（香港電台提供圖片)

金澤培是首位在港鐵從工程師晉升做行政總裁的員工，「在機場鐵路通車後，當時的常務總監（營運）詢問我進一步發展事業的意願，給我在鐵路安全專業和轉做管理層間作選擇。我考慮到管理工作可給自己更大空間，又能為同事們創造一個各展所長的環境，最終選擇了管理這條路。」

從事管理工作多年，他深諳從戴爾・卡耐基所著的《人性的弱點》所學到的道理，便是「未學做事，先學做人」。他主張凡事應先了解對手的狀況和處境，合作時便可知己知彼，令合作更有效。