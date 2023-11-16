港大風波｜ 張翔首開腔指實屬不幸　或有心人對改革持不同意見

香港大學校長張翔近月捲入校政風波，校委會成立專責小組調查匿名投訴。事件主角張翔接受傳媒訪問時，首度開腔回應，他形容匿名投訴「實屬不幸」，對指控感「遺憾和痛心」，認為可能有些「有心人」對大學的成就、改革有不同意見。



香港大學校長張翔近月捲入校政風波，校委會成立專責小組調查匿名投訴。（資料圖片 / 林若勤攝）

張翔接受《星島日報》訪問時，對於校委會接獲匿名投訴，他指事件實屬不幸，對指控感到遺憾和痛心，事件已對港大聲譽造成損害，他又表示，有時這些事件也很難避免，「可能有些『有心人』對大學的成就、改革有不同意見。」張翔又明言，冀望專責小組最後能得出公正的結果。

港大更換校長座駕，曾試駕的寶馬（BMW） i7 xDrive 60，最終獲選，獲批豁免招標。

明言要讓港大與劍橋、哈佛齊名

《香港01》今年9月率先報道，港大校長更換座駕時，被指未經招標購入指定寶馬，另有指聘用副校長及醫學院院長事宜上出現爭議，港大校委會接獲匿名投訴後，成立專責委員會，調查校長是否涉及財政和人事程序失當，料12星期後公布結果。

另外，在最新的QS亞洲大學排名，香港大學超越新加坡國立大學，排名亞洲第二，張翔指港大未來要發展具優勢而且對世界有持久影響的研究，明言要讓港大成為與劍橋、哈佛齊名的「世界頂尖大學」，希望為港大建立科研設施和氛圍，以及培育年輕科學家，把港大打造成區內的創新中心。