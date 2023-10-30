港大前學生會4成員動議支持刺警疑兇　官斥濫用幹事權力　各囚2年

4 名港大生涉於前年學生會評議會上，動議及支持七一刺警案疑兇梁健輝的議案，並在會議中形容梁為「烈士」，向他表達最高敬意。他們早前承認煽惑他人有意圖而傷人罪，案件今（30日）在區域法院判刑，法官指4名被告非單獨行事，有預謀犯案。涉案動議亦非學生會的功能和事務，認為他們在濫用其幹事會成員的權力，判4人各入獄2年。



4 名被告為張敬生（21歲）、郭永皓（23 歲）、杜林丞亨（22 歲）及容頌禧（21 歲），他們承認屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，指4人於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。他們原本亦被控一項宣揚恐怖主義罪，四名被告均否認此罪，該罪遭法官撤銷。

四名被告案發時分別為評議會主席、學生會會長、李國賢堂學生會代表和文學院學生會代表。

最高學府發表言論令仇警重現

法官續指，自2019年6月起，香港經歷前所未有的暴力和混亂日子。在《國安法》頒布後，社會才回復平靜。惟被告聲稱代表本港最高學府，發表煽惑言論，目的是仇警重現。

預期廣泛報道未料引起公憤

法官續指，各被告可預期傳媒會廣泛報道該動議，但未有預計動議引起公憤，政府和港大均作出譴責。由於或引致檢控和校方的行動，郭等人之後舉行記者會，涉案議案亦被撤回。

官指被告悔意流於表面

就辯方指各被告有悔意，法官指被告的悔意流於表面，如首被告張敬生未曾就事件道歉，亦在事發嘗話試把責任推給其他評議會成員。法官亦讀出次被告郭永皓的求情信，指有市民因社會事件憎恨和仇視警員，郭不否認自己有類似情緒。而殺警事件後，有人覺得警員得到應有報應。郭強調忠於自己，即使事件至今已兩年，但仍不能違心地表示支持警員，或警方完全沒有濫捕濫告。法官指，郭現時仍怪責警方。

案情嚴重個人背景微不足道

此外，求情信指各被告有良好的背景，原本前途一片光明。惟法官強調，案情嚴重，個人背景顯得微不足道，故以35個月為量刑起點，考慮被告認罪、年輕和動議被撤回，最終判囚24個月。

▼2021年7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

會議上為疑兇默哀

案情指，2021年7月1日發生刺警事件，疑兇梁健輝送院後證實不治。而張於同月7日召開緊急會議，其中一項議題為討論刺警事件。會議由張主持，他當時帶領出席者替梁的「光榮犠牲」默哀。

形容疑兇是烈士

郭則形容梁為烈士，為香港犧牲很多，包括自己的性命，動議哀悼和感謝他，杜林和議。動議獲得通過後，杜林發言指警方以各種理由，阻止香港人哀悼梁。容則向梁表達最高敬意，形容他彰顯「人性最好一面」。

保安局和港大其後發聲明讉責

保安局和港大其後發聲明譴責事件，郭於同月9日召開記者會，就事件致歉。評議會於同月10日舉行會議，撤回議案。

案件編號：DCCC917/2021

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)