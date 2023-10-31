港大風波｜學生校委上周往警總助查　消息：有人舉報港大文件外洩

港大校長張翔涉被多封匿名電郵投訴，校委會成立5人調查專責小組跟進。《香港01》接獲消息，有人向警方舉報港大文件外洩。港大校委會本科生代表戚由康最新回覆《香港01》表示，他本人於上周四（26日）在代表他的大律師和事務律師陪同下自願前往警察總部，協助港島總區重案組調查一宗有關香港大學的案件，提供情報。戚由康表示，根據法例妥為履行自己作為公職人員及民選學生代表的責任，問心無愧。據了解，戚由康於警總短暫逗留後離開，沒有被捕。《香港01》正向港大及警方查詢。



港大校委戚由康回覆查詢，10月26日曾自願前往警察總部協助調查港大一宗案件。（資料圖片）

港大校委會所有成員上月底接獲多封匿名電郵，針對張翔提出多項指控，包括涉豁免招標聘用美國獵頭公司聘副校長和醫學院長、一筆內地企業的獎學金捐款的轉帳問題、未經招標購入寶馬座駕、花5500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。

戚由康曾公開支持校委會成立獨立調查委員會，並動議要求校委會解除保密限制。港大校委會本科生代表換屆選舉即將舉行，下月8日至10日為投票期，有兩人競逐一個席位，包括戚由康。

港大校委會本月9日舉行特別會議處理，會後宣布成立5人調查專責小組跟進張翔遭投訴事項，預計12星期內提交報告。校委會主席王沛詩當日強調沒有任何假定，港大會上下一心至找出事實真相才會採取行動。