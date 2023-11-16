失業率升至2.9%　逾11萬人失業　10月領取綜援數跌454宗

政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年7月至9月的2.8%，上升至今年8月至10月的2.9%，失業人數上升至逾11.5萬人，就業不足率則保持不變，維持於1%的水平。



▼6月8日 勞工處舉行院舍服務業大型招聘會▼



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政府統計處數據顯示，今年8月至10月的失業率升至2.9%。不經季節性調整的失業人數由今年7月至9月的114,000人，上升至今年8月至10月的115,800人，增加約1,800人。同期的就業不足人數則由37,900人下跌至36,700人，減少約1,200人。

總就業人數由今年7月至9月的3,720,300人，下跌至今年8月至10月的3,713,400人，減少約6,900人。同期的總勞動人口亦由3,834,300人下跌至3,829,200人，減少約5,100人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，目前失業率及失業人數仍屬低水平。多個行業的失業率與上一個3個月期間相比保持不變或輕微下跌，但一些其他行業如製造業和進出口貿易及批發業的失業率有相對明顯的升幅。他指，訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長。儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。

勞工處將於今年11月27日及28日在北角社區會堂舉辦「求職新路向招聘會」，將有約50個僱主參與，提供大量職位空缺。勞工處在今年8月至10月平均每月錄得98,222個來自私營機構的空缺，按年下跌10.8%，較今年7月至9月的平均數字下跌3.2%。求職人士可使用勞工處的網上平台，如「互動就業服務」網站，獲取這些空缺資訊。

社署發表最新綜援個案數字，2023年10月整體領取綜援的個案較9月下跌454宗，按月跌幅為0.2%。（資料圖片）

社署今日也發表最新綜援個案數字，今年10月整體領取綜援的個案較9月下跌454宗，按月跌幅為0.2%。10月底領取綜援的個案總數為201,523宗，受助總人數為275,522人。

就個案類別分析，除健康欠佳類別個案上升0.2%，有27,646宗，其他類別個案均下跌，其中失業類別個案下跌0.4%，有17,403宗。