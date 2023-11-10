港失業大叔赴台灣旅遊兼做「詐騙車手」兩周賺9萬　二度來台被捕

台北市警局內湖分局日前在桃園機場逮獲一名56歲的香港籍周姓男子，追查後發現周男並非第一次來台，而是持觀光簽證來台旅遊兼職做「詐騙車手」。據台媒《周刊王CTWANT》報道，當初他首次來台當車手，2周就提領高達400萬元（新台幣，下同，約96萬5591元港幣）現金離境。



周男近日二度來台賺快錢，未料早已遭警方盯上被捕。警方發現周男並非個案，詐騙集團疑似因當心台灣本土車手被逮機會太高，找上港人來台領錢，拋出誘人包套「機+酒」行程，使港籍車手自今年3月起數量有增加趨勢，且來台詐騙者多為30到40歲的男性，更出現有男扮女裝躲避警察的案例。



兩失業港男赴台灣邊旅遊邊做「詐騙車手」 日賺3千 被捕遭收押

台媒報道，56歲的周姓港籍男子「外表忠厚老實，乍看如同鄰家叔叔」，未料其日前機場遭警方逮獲時，經清查才發現，周男來台擔任車手提領現金早已不是第一次，初次入境來台2個禮拜，就接受詐騙集團指示去台灣各地到處提領現金，光是台北市新北市提領次數就高達200多筆，盜領金額粗估高達400萬元（新台幣，下同，約96萬5591元港幣）。

據了解，周男於香港無業缺錢急用，於香港看到詐騙集團社群網站上投放的「高薪」工作，來台擔任車手，至於來台所產生的相關費用，如機票、住宿等更是全由詐團包辦，讓周男來台「賺錢」卻又幾乎沒有任何花費，反倒還可以賺錢。

今年8月台灣警方就曾查獲港籍車手，在他身上搜出多張台灣金融帳戶的提款卡。（翻攝CTWANT）

第一次做完車手後，周男短短14天就有40萬元進帳，讓周男決定二度來台，但他先前入境領錢時早已被警方盯上，只是礙於周男外籍人士身分，加上其領完錢就離境，讓警方無法抓人，眼看周男此次二度來台，台灣警方火速於機場將人逮捕歸案。

台媒報道，周男被逮時被帶回分局作筆錄，同時通知相關單位，台北市14個分局中，就有7、8個分局接到通知後火速前來製作筆錄，將警方可使用的16小時全數用上後才移送，可見周男所牽涉案情之廣。

3月以來港籍車手增多：年齡30至40歲的男性居多

在台灣，在詐騙被害者匯款到銀行帳戶後，詐騙集團會聯絡中間人，中間人會到提款機利用提款卡將帳戶的金額領出來而賺取傭金，這些中間人即所謂「詐騙車手」。台灣警方指出，今年3月開始，香港詐騙車手人數明顯增多。據了解，此前更出現有港籍詐騙車手「男扮女裝」領錢的情況。

台灣資深刑警指出，由於地利關係，香港來台機票來回最便宜7000元有找，若再加上詐騙集團多為節約成本，提供住宿多為一晚1000元的日租套房或是青年旅館等來看，招募一個港籍車手，總成本基本不超過10萬元，同時利用外籍人士只要離境警方就難以追緝等情形來看，「港籍車手可謂是CP值超高」。

香港「長髮靚女」去台灣做詐騙 短短5天已被捕 一查竟是男兒身

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該資深刑警指出，被捕的港籍車手其年齡多落在30至40歲居多，以男性為大宗。這些港籍人士來台擔任車手，其多半在香港未有穩定工作，又或是面臨中年失業危機，才會鋌而走險來台賺快錢，其薪資計算也根據各個集團稍有不同，以每領一次錢抽成1%-2%為大宗，也有集團以日薪3000元等為計算。

不過，詐騙集團為避免這些外籍車手提領現金時，缺乏江湖道義直接捲款落跑，因此多半會再配一名幹部成員，除指示他們取卡領錢外，同時監管他們，確保現金能在第一時間回收，因此港籍車手多半為散客，而非成團進出。

台灣檢察官表示，港籍車手和外籍車手一樣，落網比照台灣本土車手辦理，但由於具外籍身分，擔心有逃亡之虞，基本上都會聲請收押；至於刑期部分，仍要視個案提領金額認定，主要落在數個月至數年不等，不得交保，並於服刑期滿後驅逐出境。