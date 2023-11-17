越籍無家者羈留期間斃命死因　陪審團一致裁定死於自殺

越南籍無家中年漢疑在還押小欖精神病中心間，獨自於鋪滿軟墊的保護囚室內以長褲勒頸自盡。死因庭早前召開研訊，揭當日懲教人員因人手問題，未按指引親自進入囚室觀察死者情況，只透過監測閉路電視監測，但見死者呈睡覺姿勢，誤以為其情況無異。陪審團今（17日）在死因裁判官引導下，退庭商議2小時多後，一致裁定死者死於自殺，又指有關病房只有4人當值並不足夠，並建議懲教署嚴格執行巡視指引。



陪審團裁定，死者LE Van Muoi（中文譯音：黎民十）於2020年10月8日早上11時11分至37分期間，在小欖精神病治療中心間斷地自己用長褲勒頸，並於10月9日在屯門醫院離世，死因爲頸部受壓、自我勒斃及冠狀動脈粥樣硬化。

陪審團提3項建議 包括在每間囚室門外增設簽到系統

陪審團另向懲教署提出3項建議：

1. 收症及觀察組（AOU）4人架構並不足夠，可考慮東、西翼囚室增設助理分擔日常工作；

2. 職員需嚴格執行巡視指引，每隔不多於15分鐘親身到病房巡視，不可以透過觀察閉路電視取代；

3. 可考慮提升觀察在囚人士的配套，包括在每間囚室門外增設簽到系統、在工作台上增設多一個閉路電視顯示屏、把一般囚室1分16格的監測畫面減至1分8格等。

懲教助理案發日早上曾多次親身進入囚室觀察 其後因處理其他工作 改以閉路電視監控

綜合庭上證供，黎1966年3月21日於越南出生，終年54歲，生前有濫藥習慣。2020年9月28日，黎因被控藏毒罪還柙荔枝角收押所，其後因在收押所企圖自殺，10月6日轉往小欖精神病治療中心。黎原獲安排入住AOU東翼的一般囚室，但懲教人員曾見黎在房內「撞門」，故將他再轉到鋪滿軟墊的保護囚室。

由於黎被小欖醫生列入醫學監測名單，亦遭羈留在保護囚室，懲教人員需按指引，每15分鐘親身進入囚室觀察黎的狀況。但在10月8日，駐守AOU的4名懲教人員其中一人需帶在囚人士去急症室，故只剩下3人當值。看守東翼病房的懲教助理丘威強，當日早上先後6次親身進入囚室觀察黎，最後一次是在11時07分。惟其後丘因需處理其他工作，改以閉路電視監控。

署方事後在保護囚室加裝無接觸生命探測器 探測在囚人士脈搏呼吸

丘稱他當日早上11時20分及35分透過閉路電視，看到黎呈脫掉衣物，呈睡覺姿勢，並用衣物覆蓋上半身，沒有上吊、撼頭等異常行為，故判斷他的情況正常。及至11時45分，丘的主管蘇欣傑進入黎的囚室收集尿液樣本，但見黎沒有反應，上前查看發現其頸上有一個用褲綁的平結，當時已無呼吸。蘇即替黎做心肺復甦，並要求增援。黎其後送院搶救，翌日早上不治。

閉路電視片段顯示，黎當日早上11時11至37分間，多次嘗試用衣物纏頸，並先後脫掉褲子及上衣，再用衣物覆蓋上身，之後便再無郁動。時任總懲教主任指直到最後都不知黎自盡原因，並指：「事前係無任何跡象佢將會做呢啲事情。」署方事後已在保護囚室內加裝無接觸生命探測器，以求無間斷探測在囚人士脈搏呼吸。

案件編號：CCDI-888/2020(DK)