安達臣道塌天秤意外釀3死　據釋死因庭未定會否召開研訊

房協安達臣道地盤去年發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷。三宗死亡事故今（20日）一併於死因庭進行閉門預審，據悉死因庭暫未決定會否召開研訊，有待律政司審視相關報告，以決定是否需提刑事檢控。研訊將會進行第三次研訊前檢討，日期待定。



死者潘浩鈺母親在庭外表示，事件已經發生一年多，當局「除咗調查，都係調查」。她自言，過去不斷在政府部門、公司等地奔走，感到「生不如死」，又指：「工人係認認真真、開開心心去返工嘅，唔係下下送咗條命出去。」並促政府嚴肅調查還死者公道。



3名死者：許文明（41歲，電工）、潘浩鈺（22歲，工程師助理）、徐學培（25歲，外判工程師，）他們均於2022年9月7日早上，秀茂坪安達臣道地盤一個天秤倒塌時身亡。

+ 2

仍未確定是否召開死因庭

死因庭今進行第二次研訊前檢討，除許的家屬未有出席，其餘兩死者家人均有到庭，但未有聘請法律代表。據了解，勞工處及建築署已向死因庭提交相關報告，但涉事地盤、工程公司暫未被列為有利害關係方。死因庭暫未決定需否召開死因庭，仍有待律政司進一步審視相關報告，以決定要否提出檢控。

精進等承辦商被控67項傳票

勞工處事後向7間公司及4名人士提出合共67項傳票檢控，包括指控他們沒有監督僱員工作安全，當中17張傳票針對總地盤承辦商「精進建築」，案件現押後到明年1月30日再訊。據悉，傳票案件不會對死因研訊造成影響。

死者潘浩鈺的母親(右)希望調查能還死者一個公道。(凌子淇攝)

潘母望調查能還死者一個公道

潘母散庭後捧著一個紙皮箱步出法庭，她指紙箱內載7份報告，包括機械、燒焊、結構、醫療、驗屍等。她指，報告合共5,000多頁，但她不懂得閱讀，直言：「報告我攞返去都唔識睇…攞翻去擺係屋企，無形中又係一種傷痛。」

潘母又說：「呢件事發生咗一年幾，除咗調查，都係調查…我真係好難接受，好難面對，我一個如此陽光、如此後生上進嘅後生仔，啱啱畢業出嚟做咗4個月嘢…我咁辛苦捱大個仔，我咁美好嘅小家庭…頭家散喇。」她自言，過去一年不停在不同公司、醫院、政府部門、法院之間奔走，形容：「呢啲日子好漫長好難捱，生不如死。」

她續指，意外不應發生，又言：「工人係認認真真、開開心心去返工嘅，唔係下下送咗條命出去。」她認為罔顧工人安全的公司、業界的害群之馬都不應存在，政府應該「大刀闊斧」處理問題，並促香港政府認真調查，還死者一個公道。

案件編號：CCDI894-896/2022