積金局點名譴責中介人馬俊偉　未為僱主開戶　即日起釘牌20個月

積金局發聲明，點名譴責原隸屬永明金融的附屬強積金中介人馬俊偉，涉未為僱主開帳戶及協助6名僱員登記參強積金計劃等，行為違反《強積金條例》及《註冊中介人操守要求指引》操守要求，命令即日起至2025年7月15日，20個月內馬將喪失註冊為強制金中介人的資格。



積金局發聲明，點名譴責原隸屬永明金融的附屬強積金中介人馬俊偉，涉未為僱主開帳戶及協助6名僱員登記參強積金計劃等，行為違反《強積金條例》及《註冊中介人操守要求指引》操守要求。（資料圖片）

積金局指，發現馬俊偉於2019年11月份，曾邀請或誘使或企圖邀請或誘使一名僱主參加一個強積金計劃，過程中馬違反《強積金條例》及《註冊中介人操守要求指引》操守要求 ， 包括中介人行事須誠實、公平、符合客戶的最佳利益及持正等。

案情指，馬俊偉在2019年2月27日至2020年8月17日期間，是隸屬永明金融的附屬中介人。有關僱主是一間2019年7月開始營業的公司，馬在該年11月初獲僱主委託，辦理參加永明彩虹強積金計劃的申請。

馬於同年11月 22 日到訪該僱主的辦事處，處理開立帳戶事宜，並協助其四名僱員登記參加永明計劃。 在首次到訪後，馬於2020年2月亦曾兩度到訪該僱主的辦事處，收取兩張用以支付供款的支票，並協助另外兩名僱員登記參加計劃。

馬俊偉在事發的2019年2月27日至2020年8月17日期間，是隸屬永明金融的附屬中介人。（資料圖片）

儘管馬與該僱主其後曾多次溝通或接觸，但馬一直沒有處理 該僱主的指示，至2020年4月，該僱主才發現其強積金僱主帳戶仍未開立。

馬俊偉承認因健忘無交表格

馬承認，他無向永明金融提交有關申請表格，也無張兩張支票轉交永明信托，馬聲稱上述情況是一時健忘所致。不過，積金局獲悉馬期間曾多次與有關僱主溝通，局方認為並非因一時健忘引起。

案情又提到，該僱主作查詢時，馬未能妥為告知該僱主以款人正確名稱，也無確保僱主簽發的支票抬頭人為永明信託，馬亦承認並無向該僱主及其僱員提供已簽署強積金表格的副本。

積金局考慮馬俊偉違紀行為裁取紀律制裁行動，並於今日頒布命令，即日起至2025年7月15日，20個月內馬將喪失註冊為強制金中介人的資格。