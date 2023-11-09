積金局指RedMR屢欠MPF供款9月尚欠14萬元　資方：承諾會交

積金局表示，由BMA Catering Management Limited(BMA) 經營RedMR紅人派對有屢次拖欠強積金供款紀錄，積金局曾主動介入及作出調查，自2023年7月，成功為約120名受影響員工追回約93萬元的供款及附加費，主要涉及2023年4月至8月的供款。



此外，BMA仍未為約70名員工繳交今年9月份的強積金供款，涉及金額約14萬元，積金局現正要求該公司補交有關供款及附加費，否則會向法庭作出民事申索，為受影響員工追討拖欠的供款。



RedMR發言人回覆指，自疫情以來、到通關以後，一直面對經營困難，並非刻意拖欠員工的強積金，早前已為員工補回今年5至8月的強積金強制性供款，亦承諾會繳付9月供款。



積金局表示，由BMA Catering Management Limited(BMA) 經營RedMR紅人派對有屢次拖欠強積金供款紀錄。（資料圖片/張浩維攝）

7月已欠強積金93萬元

積金局指，RedMR紅人派對有屢次拖欠強積金供款紀錄，局方曾主動介入及作出調查，自2023年7月，成功為約120名受影響員工追回約$93萬的供款及附加費，主要涉及2023年4月至8月的供款。

此外，BMA仍未為約70名員工繳交今年9月份的強積金供款，涉及金額約14萬元，積金局現正要求該公司補交有關供款及附加費。

積金局也表示，至今已接獲5宗相關投訴，並正在調查中。局方呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應透過熱線29180102或電郵(mpfa@mpfa.org.hk)與積金局聯絡。

積金局表示，就RedMR紅人派對拖欠強積金，已接獲5宗相關投訴，並正在調查中。（資料圖片）

員工：有時出精要等14日

有RedMR員工今日（9日）也向《香港01》表示，其公司自今年4月起，沒為他作出強制性供款，料至少有60名同事有相同情況。該員工又提到，RedMR近月出糧時間均遲於原定的每月7日，有時要到14日才收到薪金。

RedMR發言人回覆指，自疫情以來、到通關以後，一直面對經營困難，並非刻意拖欠員工的強積金，早前已為員工補回今年5至8月的強積金強制性供款，亦承諾會繳付9月供款。

資方促政府留意 北上消息影響本地生計

發言人又承認，確有少部份員工會遲於原定日子出糧，主要是主管級的員工，但前線基層員工一直準時出糧，她續感謝員工願意共渡時艱，陪公司捱過疫情，現時要再捱過通關後。

發言人續提到，自通關以後，人們多北上消費，本地娛樂業界生意慘淡，希望政府可留意現時業界面對的困難，予以支援。